Helder Nunes réprime la rébellion d’un excellent Alcobendas

26/10/2021

Le à 23:14 CEST

Le FC Barcelone a dû à nouveau casser la pierre pour remporter une victoire importante et compliquée 1-4 sur la piste d’un magnifique CP Alcobendas qui a vendu la défaite très cher jusqu’au dernier moment.

ANS

FCB

CP ALCOBENDAS, 1

(0 + 1) : Isaac Larios (p.), Jordi Gabarra (1), Íñigo Artacho, Marcos López, Miguel López -cinq titulaires-, Jorge López, Alonso Martín, Víctor Wally et Ignacio Castro.

FC BARCELONE, 4

(2 + 2) : Aitor Egurrola (p.), Helder Nunes (3), Nil Roca, Pau Bargalló, Joao Rodrigues (1) -cinq de départ-, Matías Pascual, Ignacio Alabart, Sergi Panadero et Sergi Llorca.

ARBITRES

Sánchez García (Asturien) et Iglesias Vallina (Madrid). Ils n’ont pas montré de cartes bleues. FAUTES : 13-13.

BUTS

0-1, Joao Rodrigues (3:24) ; 0-2, Helder Nunes (24:08); 1-2, Jordi Gabarra (47:19); 1-3, Helder Nunes (48:05); 1-4, Helder Nunes (48:52).

INCIDENTS

Match correspondant à la huitième journée de l’OK Men’s Roller Hockey League joué devant environ 1 000 spectateurs au Centre sportif municipal José Caballero (Alcobendas, Madrid).

Le triomphe vient seulement deux jours après l’un des plus grands spectacles de l’histoire de l’OK Liga, réglé avec 15 buts et une victoire spectaculaire de Barcelone contre le Deportivo Liceo par 8-7.

Pourtant, les Catalans continuent de mener le tableau d’une main de fer grâce à ses 24 points en huit tours contesté, cinq de plus que l’équipe galicienne et sept de plus que Noia Freixenet, bien que cette circonstance perd de son importance pour décider cette saison dans le titre des play-offs.

Le Barça a commencé fort et n’a mis que quatre minutes pour prendre la tête avec une belle passe de Helder Nunes dont son compatriote Joao Rodrigues a profité pour établir un score de 1-0 qui n’a pas trop modifié la dynamique du match.

Le très jeune Víctor Wally (à peine 18 ans) et Alonso Martín (seulement 16) Ils représentaient un danger constant pour le but qu’Aitor Egurrola, âgé de 40 ans, a de nouveau défendu avec succès, bien qu’Isaac Larios ait également marqué à un niveau élevé sur le banc local.

Le Barça a dû serrer les dents à Alcobendas

| TWITTER

Le succès des gardiens a gardé cet avantage minimum. Et qu’Alonso Martín pouvait égaliser l’étape par 15, mais il s’est heurté au «Pulpo». Les locaux avaient mérité plus, mais Helder Nunes ne comprend pas les mérites et signé le 0-2 avec un superbe scoop final 52 secondes avant la pause.

Les premières minutes du redémarrage ont été plus calmes avant l’explosion finale. Sergi Panadero a tiré au poteau à la 36e minute et Egurrola a immédiatement évité le but de Marcos López d’un tir direct pour la 10e faute des Blaugrana et en 39′ la peine que son frère Jorge avait causé. Il n’a pas non plus marqué sur coup franc direct pour le dixième local Joao Rodrigues.

A la minute 46′, le troisième tir a touché le poteau de visite, l’oeuvre de Helder Nunes. Et enfin, l’excellente rencontre locale a remporté son prix avec un à la fois par Jordi Gabarra après un rejet par Egurrola qui a placé un intrigant 1-2 à deux minutes de la fin.

Il est apparu le ‘exdragâo’ Nunes pour sceller la victoire du Barça avec deux buts d’affilée et établir le 1-4 définitif. Le Portugais a réalisé son deuxième tour du chapeau après celui qu’il a réalisé il y a deux jours contre le Liceo et atteint Pau Bargalló avec 12 « cibles » en tant que meilleur directeur de Barcelone et les deux sont l’un des deux premiers : Sergi Canet (Corredor Mató Palafrugell) et Raül Marin (Reus Deportiu Virginias).