Helen Flanagan explique pourquoi ne revient pas à Coronation Street en ce moment

Helen joue Rosie Webster depuis 2000 (Photo: ITV)

Helen Flanagan de Coronation Street a informé les fans de son retour dans le feuilleton ITV dans un proche avenir.

Vue pour la dernière fois en 2018, l’actrice de Rosie Webster a quitté les pavés pour partir en congé maternité.

Avec des rumeurs qui circulent, Helen a quitté le feuilleton pour de bon, elle a récemment donné une réponse :

‘C’est un tas d’ordures. Honnêtement, je ne sais pas d’où viennent ces histoires. Je n’ai jamais dit ça. La porte est laissée ouverte », a-t-elle dit OK ! Magazine.

Bien que la porte soit restée ouverte, Helen a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de revenir pour l’instant, car ses enfants sont encore si jeunes.

«Je n’y retournerais pas pour le moment, car Charlie n’a même pas encore 1 an. Vos enfants ne sont jeunes qu’une fois, alors je ne veux rien manquer. J’adorerais y retourner parce que je veux bien sûr réaliser des choses par moi-même, mais je dois donner la priorité à mes enfants ».

Ailleurs, Helen partage souvent des mises à jour sur sa vie de famille sur Instagram et est très honnête au sujet des épreuves qu’elle a traversées en matière de grossesse et d’accouchement.

En mai, elle a remercié les fans pour les conseils qu’ils avaient partagés sur la façon de traiter l’acné hormonale.

« Merci beaucoup pour tous les conseils sur l’acné hormonale », a-t-elle écrit sur un cliché Instagram.

« Quand mon acné reviendra (cela finira après chaque bébé), je partagerai et serai honnête avec ce qui fonctionne ».

