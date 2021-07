Helen Glover et Polly Swann terminent quatrièmes en duo féminin sans barreur aux Jeux olympiques de Tokyo .

Helen Glover et Polly Swann (Photo : .)

Helen Glover n’a pas réussi à devenir la première femme à remporter la médaille d’or à trois Jeux olympiques consécutifs alors qu’elle et sa partenaire Polly Swann ont terminé quatrièmes du duo féminin sans barreur à Tokyo.

La paire néo-zélandaise Kerri Gowler et Grace Prendergast était l’équipe dominante dans la course et elles ont remporté l’or confortablement, devant le Comité olympique russe – Vasilisa Stepanova et Elena Oriabinskaia – puis le Canada – Caileigh Filmer et Hillary Janssens – en bronze.

La paire de l’équipe GB était en lice tout au long de la course, mais n’a pas pu ramener les Canadiens à la mort alors que les Russes ont terminé en force pour remporter l’argent.

L’équipe néo-zélandaise a franchi la ligne d’arrivée en 6:50.19, le ROC en 6:51.45 puis le Canada en 6:52.10.

L’équipe GB a raté le bronze de plus de deux secondes en 6:54,96.

Glover a remporté les duos sans barreur féminin à Londres 2012 et à Rio 2016, les deux fois avec Heather Stanning comme partenaire.

Après la gloire au Brésil, Glover a pris sa retraite, épousant le présentateur de télévision Steve Backshall en septembre de la même année et le couple a depuis eu trois enfants.

Elle a annoncé son retour à l’entraînement en janvier de cette année et en avril, elle a remporté l’or aux Championnats d’Europe d’aviron avec son nouveau et actuel partenaire Swann. Glover avait été hors de compétition pendant cinq ans à ce moment-là et Swann n’avait pas couru depuis deux.

Helen Glover et Polly Swann ont été annoncées comme la paire de l’équipe GB en juin (Photo: . for British Olympic Association)

La paire a été annoncée comme représentante de l’équipe GB dans les paires sans barreur à Tokyo en juin, six mois seulement après le retour de Glover de sa pause d’une demi-décennie.

Ce faisant, Glover est devenue la première mère à ramer pour la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques.

Glover et Swann ont terminé deuxièmes de leur demi-finale, la troisième paire la plus rapide des deux demi-finales de mercredi derrière la Nouvelle-Zélande et la Grèce.



