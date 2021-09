Helen Hunt poursuit la société de limousine LA après qu’un accident l’ait hospitalisée

in

Hélène Chasse poursuit une entreprise de limousine de LA affirmant que sa négligence a entraîné un accident qui l’a amenée à l’hôpital.

L’actrice primée aux Oscars a déposé des documents juridiques à LA, affirmant que BLS Limousine Service of LA, Inc. est responsable des blessures qu’elle a subies lors d’un accident le 16 octobre 2019.

Dans les documents, obtenus par TMZ, Helen dit qu’en plus des frais médicaux… elle a également subi des pertes de salaire et une perte de capacité de gain – ainsi que de la détresse émotionnelle, de la douleur, de la souffrance et d’autres dommages.

Nous avons rompu l’histoire … Helen a été transportée d’urgence à l’hôpital après le SUV exploité par BLS dans lequel elle conduisait renversé sur le côté lors d’un violent accident. Il était désossé par une berline blanche beaucoup plus petite.

Helen était la seule passagère du SUV. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo de surveillance… il semble que le chauffeur d’Helen pensait qu’il avait un chemin dégagé pour traverser l’intersection, mais c’était une mauvaise décision.

L’autre véhicule a percuté le côté du SUV et l’a renversé. Il n’est pas clair d’après la vidéo si l’un ou l’autre des véhicules avait un panneau d’arrêt, et le procès n’en fait aucune mention.

Helen a finalement été emmenée au centre médical Cedars-Sinai à Bev Hills après s’être plainte de douleurs. Plus tard, nous avons eu des photos d’elle quittant l’hôpital quelques heures après l’accident.

Nous avons contacté BLS Limousine Service, qui a déclaré “Pour le moment, BLS n’a aucun commentaire.”