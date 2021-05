Helen Mirren de F9 sur le “ rêve ” de conduire dans le rapide et furieux

Helen Mirren est pratiquement devenue une vieille main de la franchise Fast & Furious à ce stade. Après être apparue dans The Fate of the Furious, elle est également apparue dans le spin-off Hobbs & Shaw. En fait, elle est, à notre connaissance, le plus grand nom de ce film à revenir dans la franchise principale. Mais dans aucun des deux films, elle n’a été capable de faire la chose pour laquelle la franchise est la plus connue, conduire des voitures, très vite. Et il est clair à quel point Helen Mirren aime conduire et était apparemment assez bonne dans ce domaine. Elle dit qu’elle savait déjà comment doubler le débrayage. Je ne sais même pas ce que cela signifie, encore moins comment le faire.