Helen Mirren Dubs Chasing Away Black Bear le point culminant de son verrouillage COVID-19 ⋆ .

Instagram

Des mois après avoir parlé de la rencontre sauvage lors d’une discussion en podcast avec Marc Maron, l’actrice de ‘The Queen’ entre dans les détails lors de la télédiffusion des Screen Actors Guild Awards.

AceShowbiz –

Dame Helen MirrenLe point culminant du verrouillage COVID a été une expérience avec un ours noir près de sa retraite au Nevada.

L’actrice britannique a parlé de sa rencontre sauvage lors d’une discussion en podcast avec Marc Maron l’été dernier (2020), et elle l’a mentionné à nouveau lors de la télédiffusion des Screen Actors Guild Awards le dimanche 4 avril, quand on lui a demandé ses faits saillants de verrouillage.

« La reine»A expliqué la star,« J’ai eu une petite réunion avec un ours. J’étais tellement excité de voir un ours, mais alors, bien sûr, vous ne pouvez pas permettre aux ours de se familiariser trop avec les êtres humains parce qu’ils sont des animaux sauvages. Alors je l’ai chassé.

«J’ai chassé l’ours. Je lui ai dit que c’était un vilain ours. C’était un jeune ours alors j’ai juste dit: «Non, vilain ours, vas-y, vas-y, vas-y! Vous êtes censé vous faire aussi grand que possible et dire: «Mauvais ours! Mauvais ours! [But] parce que ce n’était pas un gros ours – c’était un ours plus petit – je viens de dire: «Vilain ours, continuez. Va-t’en!’ »

La lauréate d’un Oscar et son mari venaient d’emménager dans une nouvelle maison à Lake Tahoe lorsque le verrouillage du coronavirus a commencé en mars 2020.

«Nous ne sommes pas au bord du lac mais je peux le voir… C’est vraiment joli», a-t-elle déclaré à Maron l’année dernière. «Un air incroyable et des divertissements sans fin par la faune – tamias et manteaux dorés [squirrel]…. et une dizaine d’oiseaux différents. »

Mirren a fait une apparition aux 27e SAG Awards en tant que présentateur de l’émission virtuelle préenregistrée. Pour la soirée spéciale, elle a présenté deux looks époustouflants. Elle a d’abord porté une robe rouge moulante avec des manches bouffantes rose vif de Badgley Mischka, avant de mettre une robe rouge à col montant et recouverte de paillettes de Michael Kors.

Article suivant

Naomi Scott révèle comment elle a fait la paix en étant coupée de « The Martian »