Helen Mirren est méconnaissable alors qu’elle se transforme en Golda Meir

desde Reine Elizabeth II à Catherine la Grande, Helen Mirren a joué de nombreuses femmes historiques puissantes.

Il est donc logique que l’actrice de 76 ans ait été choisie pour le rôle du Premier ministre israélien Golda meir, la seule femme à avoir jamais occupé le poste. Le film suivra Meir alors qu’elle travaille avec le Cabinet entièrement masculin pendant la guerre du Yom Kippour de 1973.

« Golda Meir était un leader formidable, intransigeant et puissant », a déclaré Mirren au moment de l’annonce du casting, selon The Hollywood Reporter. « C’est un grand défi de la représenter au moment le plus difficile de sa vie extraordinaire. J’espère seulement que je lui rendrai justice! » Meir est décédé d’un cancer lymphatique en 1978 à l’âge de 80 ans.

Le biopic, actuellement intitulé Golda, est en cours de tournage à Londres, où des photographes ont repéré l’actrice de Queen en train de filmer aux côtés de Call My Agent ! Star Camille Cottin. Sur les photos, Mirren est presque méconnaissable et grâce aux prothèses et au maquillage, Meir est un sosie.