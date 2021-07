Hélicoptères de combat légers indigènes de HAL pour l’IAF et l’armée

L’IAF avait publié une demande de proposition (RFP) pour 15 hélicoptères LSP. (Crédits image: HAL)

L’armée de l’air indienne (IAF) et l’armée indienne sont toutes deux prêtes à obtenir les hélicoptères de combat légers indigènes de la société publique Hindustan Aeronautics Limited (HAL), en attendant la finalisation du contrat de 15 production en série limitée (LSP) de LCH. Confirmant cela à Financial Express Online, une source a déclaré que «HAL a reçu une lettre d’intention (LoI) pour 5 LCH pour l’IAF et 5 pour l’armée indienne. La société a produit et signalé 3 hélicoptères de combat légers LSP pour l’IAF. La même chose va être soumise à l’acceptation et à la formation du client sous peu. Au cours de l’année en cours, nous produisons 4 LCH pour l’armée et 2 pour l’IAF. Les 6 LCH restants seront produits l’année prochaine. La formation du premier groupe de personnel de l’IAF a commencé à la division des hélicoptères (Bengaluru).

Comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, l’IAF et l’armée indienne ont ensemble un besoin d’environ 160 LCH – dans ce cas, 65 seront pour l’IAF et le reste pour l’armée. En 2020, le Defense Acquisition Council (DAC) avait approuvé la proposition d’un premier lot de 15 LCH.

En prévision des commandes des deux services, la HAL avait déjà initié la production d’hélicoptères en série limitée (LSP). L’IAF avait publié une demande de proposition (RFP) pour 15 hélicoptères LSP dont 10 pour l’IAF et pour l’armée indienne 5. Sur la base de la RFP, les négociations des coûts et les évaluations techniques ont été menées.

En août 2020, lors de l’impasse en cours avec la Chine le long de la ligne de contrôle réel dans l’est du Ladakh, l’IAF avait décidé de déployer deux LCH pour des opérations à haute altitude. Ces hélicoptères devraient répondre aux demandes des forces armées et soutenir l’IAF dans des missions à court terme. L’année dernière, les hélicoptères avaient démontré avec succès leurs prouesses de déploiement rapide pour avancer vers des emplacements dans des températures extrêmes et des terrains dangereux.

Besoin d’hélicoptères LCH

Il y a environ 90 hélicoptères légers avancés (ALH) et 75 hélicoptères Rudra, ALH armés, en service dans l’armée indienne. Tous ces hélicoptères ont non seulement été conçus mais aussi développés par HAL. Il y a 160 hélicoptères utilitaires Cheetah et Chetak qui doivent être remplacés de toute urgence.

L’armée indienne a proposé ses propres hélicoptères d’attaque pour opérer avec son corps d’attaque. Actuellement, l’IAF fournit un soutien aérien rapproché à l’armée indienne. Comme cela a été signalé précédemment, l’armée indienne obtiendra bientôt ses propres hélicoptères d’attaque Apache de la société Boeing basée aux États-Unis en 2023. L’armée obtiendra six hélicoptères, dont l’accord a été confirmé l’année dernière pour 800 millions de dollars.

L’IAF pilote déjà 22 hélicoptères d’attaque Apache AH-64E en provenance des États-Unis et possède également des hélicoptères d’attaque russes Mi-25 et Mi-35. Ces deux sont en train d’être progressivement supprimés.

