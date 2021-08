Helio a levé 111 millions de dollars – est-ce le moment idéal pour l’acheter ?

in

Helium HNT / USD est un réseau sans fil 5G peer-to-peer décentralisé qui a conclu une vente de jetons réussie qui a réussi à lever 111 millions de dollars auprès d’une multitude d’investisseurs. Certains des contributeurs étaient Andreessen Horowitz, Almeda Research, Multicoin Capital et Rabbit Capital. Les crypto-monnaies telles que l’hélium devraient défier les opérateurs historiques centralisés et concurrencer les plus grands fournisseurs de services de télécommunications.

Demande accrue de hotspots comme catalyseur de croissance

Le 30 juillet, Helium a vu plus de 103 000 points d’accès connectés à son réseau exploitant des HNT et fournissant une couverture pour les appareils de l’Internet des objets dans le monde.

Cela a été considéré comme l’un des facteurs les plus importants pour légitimer le réseau d’hélium et son réseau de nœuds en expansion.

Ceci, à son tour, indique une augmentation de la demande de points d’accès, qui a entraîné plus de 50 demandes de fabricants de points d’accès qui ont été soumises via la proposition d’amélioration de l’hélium (HIP). Cela indique que le nombre a le potentiel de croître davantage.

Dois-je acheter de l’hélium (HNT) ?

Le 11 août, l’hélium (HNT) valait 18 $.

Lorsque nous regardons sa valeur la plus élevée de tous les temps à des fins de comparaison, il est passé à 22,31 $ le 28 mai. En d’autres termes, nous pouvons constater une différence de valeur de 20% le 11 août, où le prix a baissé par rapport à son plus haut historique.

Pour avoir une perspective plus large sur les évolutions récentes des prix, il vaut la peine de regarder le mois de juillet pour voir comment il s’est comporté en termes de valeur.

Le point le plus bas pour HNT en juillet était le 20 juillet avec une valeur de 9,46 $, et son point le plus haut était le 31 juillet, avec une valeur qui atteignait 14,83 $. Tout au long du mois, la valeur a augmenté de 56%.

Lorsque nous comparons la valeur la plus élevée de juillet avec la valeur du 11 août, nous pouvons également voir une augmentation de 21%.

Un autre aspect important à prendre en compte est qu’au cours des dernières 24 heures, la capitalisation boursière totale de HNT a augmenté de 20 %, tandis que son volume de transactions a augmenté de 441 %.

Cela indique un intérêt accru pour le protocole, ainsi qu’une augmentation de la demande pour le jeton HNT, ce qui ne manquera pas de faire grimper le prix tout au long du mois d’août.

Cela étant, grâce à une analyse de sa valeur historique et de sa capitalisation boursière et de son volume de transactions plus élevés, nous pouvons nous attendre à ce que le prix du jeton HNT augmente à 22 $ d’ici la fin août, ce qui en fait un bon achat.

Le poste Helio a levé 111 millions de dollars : est-ce le moment idéal pour l’acheter ? est apparu en premier sur Invezz.