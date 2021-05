Helio Castroneves prouve que non seulement les vieux régissent, ils roulent aussi vite – RedState ⋆ .

Hélio Castroneves a remporté hier l’Indianapolis 500, sa quatrième victoire au Brickyard et très probablement sa victoire la plus surprenante depuis Dancing With The Stars. Castroneves, à 46 ans considéré bien après son apogée, a remporté la seule course INDYCAR à laquelle il a participé toute l’année. Avec un contrat à temps partiel. Pour une équipe (Meyer Shank Racing) qui n’avait jamais gagné de course INDYCAR. Traduction: l’impossible vient de boire le lait de la victoire à Indy.

La photo de Castroneves est dans le dictionnaire à côté du mot exubérant, sa personnalité débordante ayant longtemps fait de lui un favori des fans. Cependant, il a cessé de conduire à temps plein dans INDYCAR depuis 2017, se concentrant plutôt sur la série IMSA qui est appréciée des fans de course automobile inconditionnels et accueillie avec une indifférence sauvage par tout le monde. Hors de vue, et surtout hors de l’esprit, les Castroneves semblent destinés au “oh, ils conduisent toujours?” déposer.

Puis quelque chose d’amusant s’est produit sur le chemin pour se demander ce que faisait le vieil Hélio ces jours-ci. Castroneves et son coéquipier Ricky Taylor ont remporté le championnat IMSA 2020 et ont été récompensés pour leurs efforts en voyant les propriétaires de leur équipe, Team Penske, fermer leurs opérations IMSA. Castroneves est passé à l’effort IMSA de Meyer Shank Racing, qui, compte tenu de la façon dont il avait remporté le championnat des propriétaires IMSA au cours des deux dernières années, était tout sauf une mauvaise idée. Quelque part le long de la ligne, quelqu’un a dit quelque chose à quelqu’un qui ressemblait à “J’ai une idée – renforçons notre présence INDYCAR à une voiture en faisant courir Hélio dans l’Indy 500!” Ainsi, des appels téléphoniques ont été passés, un accord de parrainage unique avec SiriusXM a été conclu, et toutes les personnes impliquées ont pensé que si rien d’autre, la foule à l’Indianapolis Motor Speedway serait ravie de voir Castroneves là-bas même s’il n’y avait aucun moyen sera compétitif avec un tel arrangement pour cette équipe contre tous les jeunes avec leurs méga-équipes et leurs mégabucks, n’est-ce pas ? Euh… non ?

Les choses ont commencé à devenir intéressantes lorsque Castroneves est arrivé et a commencé à effectuer des tours d’entraînement impressionnants. Puis il s’est qualifié huitième. Puis la course a commencé et Castroneves a fait de bonnes choses, en suivant les leaders et en devenant finalement un lui-même. Ceci étant INDYCAR, les passes pour la tête entre les pilotes assortis sont venues si vite et furieuses à propos du seul pilote qui n’a pas mené un tour était Vin Diesel. Le rythme était rapide ; seuls deux drapeaux d’avertissement ont agité toute la course, et il n’y a eu qu’un seul accident sur la piste (l’autre s’est produit sur la voie des stands). Bref, c’était la course automobile à son apogée pour toutes les bonnes raisons.

Les tours s’usaient. Castroneves était toujours à la chasse. Le jeune et talentueux Alex Palou était devant. Castroneves, jamais du genre à laisser une chance au drame extrême de ne pas être exploité, a attendu le tour 199 sur 200 pour dépasser Palou avec un passage de cuivres vous plaisantez dans le premier tour, ce mouvement plus communément appelé les Checkers ou Spécial Démolisseurs. Il s’est ensuite accroché pour la victoire, les 135 000 personnes présentes hurlant leur approbation si fort que l’aéroport international d’Indianapolis à treize milles de là a appelé pour se plaindre qu’ils ne pouvaient pas entendre les avions décoller et atterrir.

Castroneves a longtemps célébré les victoires en escaladant le grillage et en saluant les fans sur la ligne de départ/arrivée. Il l’a fait à nouveau hier, avec aucune âme quittant les tribunes jusqu’à ce qu’il ait terminé son salut et effectué un tour de victoire. Ce fut un moment rare dans le sport : une victoire populaire devant une foule prête à se déchaîner après un an d’absence du lieu le plus cher du sport. La course était tout ce qu’on pouvait espérer. Reste à voir si cela suffira à remettre INDYCAR au premier plan de l’état d’esprit du monde du sport, mais une chose est claire. Pour les fidèles, l’Indianapolis 500 de cette année était la manne la plus douce du ciel imaginable.

Et oh oui – les vieux règnent. De nouveau.