01/07/2021

Le 07/02/2021 à 10h30 CEST

Le joueur de tennis finlandais Harri héliovaara, numéro 83 de l’ATP et le britannique Lloyd Glasspool, numéro 99 de l’ATP remporté en une heure et cinquante-cinq minutes par 5-7, 6-3 et 6-4 aux hollandais Jean-Julien Rojer Oui Wesley koolhof, numéro 27 de l’ATP et, numéro 14 de l’ATP respectivement lors de la 30e de finale de Wimbledon. Après ce résultat, les joueurs de tennis obtiennent la place pour les seizièmes de finale à Wimbledon.

La paire vaincue a réussi à briser le service à une occasion, tandis que les vainqueurs, pour leur part, l’ont fait deux fois. De même, Heliovaara et Glasspool ont eu une efficacité de 70% au premier service, 4 doubles fautes et ont réussi à gagner 74% des points de service, tandis que leurs adversaires avaient un premier service de 67% et aucune double faute, réussissant à remporter les 71% de points de services.

En huitièmes de finale, les vainqueurs joueront contre les vainqueurs du match qui affrontera Jebavy romain Oui Jiri vesely contre Aidan mchugh Oui Gris Alastair.

Le tournoi Wimbledon Double Masc. Elle est réalisée sur de l’herbe en plein air et au cours de celle-ci un total de 64 couples sont vus visages. De même, sa célébration a lieu du 28 juin au 11 juillet à Londres.