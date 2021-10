Heliovaara et Middelkoop obtiennent une place en demi-finale aux dépens de Khachanov et Rublev

21/10/2021

Le 22/10/2021 à 00:00 CEST

Le joueur finlandais Harri héliovaara, numéro 79 de l’ATP et le néerlandais Matwe middelkoop, numéro 38 de l’ATP remporté par 6-4, 2-6 et 10-7 en une heure et dix-huit minutes aux Russes Karen Khachanov et Andreï Roublev, numéro 91 de l’ATP et, numéro 59 de l’ATP respectivement en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Moscou. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le couple vainqueur en demi-finale du tournoi ATP 250 à Moscou.

Les statistiques sur le match montrent que les vainqueurs ont réussi à casser le service de leurs adversaires à deux reprises, ont eu 84% d’efficacité au premier service, ont commis 3 doubles fautes et ont réalisé 61% des points de service. Quant à Khachanov et Rublev, ils ont réussi à casser le service de leurs adversaires 3 fois, à atteindre 81% d’efficacité, à faire 2 doubles fautes et à remporter 61% de leurs points de service.

Lors des demi-finales, Heliovaara et Middelkoop rencontreront les vainqueurs du match qui affrontera Escobar Gonzalo et Ariel Béhar contre Santiago González et Andres Molteni.

Le tournoi se déroule à Moscou entre le 18 et le 24 octobre sur un court intérieur en dur. Au total, 16 couples participent à cette compétition.