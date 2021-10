Heliovaara et Middelkoop remportent la finale du tournoi ATP 250 à Moscou

24/10/2021 à 16h30 CEST

Le joueur finlandais Harri héliovaara, numéro 79 de l’ATP et le néerlandais Matwe middelkoop, numéro 38 de l’ATP remporté en finale du tournoi ATP 250 de Moscou en une heure et quarante-cinq minutes pour 7-5, 4-6 et 11-9 joueur de tennis serbe Nikola Cacic, numéro 41 de l’ATP et bosniaque Tomislav Brkic, numéro 54 de l’ATP. Avec ce résultat, les joueurs de tennis sont les nouveaux champions du tournoi ATP 250 de Moscou.

La paire perdante a réussi à casser le service de ses adversaires à 3 reprises, tandis que les gagnants, de leur côté, l’ont également fait 3 fois. De même, Heliovaara et Middelkoop ont obtenu une efficacité de 52% au premier service, commis 4 doubles fautes et pris 64% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu un premier service de 53% et 2 doubles fautes, remportant 59 % des points de service. .

Le tournoi Moscou (ATP Moscou) se déroule du 18 au 24 octobre sur un court intérieur en dur. Lors de cette compétition, un total de 16 couples s’affrontent.