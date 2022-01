Helium vise à devenir le plus grand réseau cellulaire aux États-Unis | Invezz

Le jeton d’hélium (HNT) corrige le récent recul depuis le 13 décembre. Les analystes pensent que la pièce devrait atteindre un nouveau record historique avant la fin du mois de janvier.

HNT suscite beaucoup d’enthousiasme, en particulier après les récents commentaires du PDG de Helium blockchain selon lesquels le réseau deviendrait également le plus grand réseau cellulaire des États-Unis. En conséquence, les investisseurs affluent pour avoir une partie des jetons HNT.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui souhaitent investir dans Helium Coin (HNT), Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter de l’hélium (HNT)

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.

Investissez dans HNT avec Binance maintenant !

Qu’est-ce que l’hélium (HNT) ?

L’hélium (HNT) est le jeton natif du réseau Hélium.

En termes simples, le réseau Helium est un réseau décentralisé alimenté par blockchain développé pour les appareils de l’Internet des objets (IoT).

Le réseau d’hélium permet aux appareils IoT de communiquer entre eux en envoyant et en recevant des données via les nœuds du réseau central d’hélium. Les notes se présentent sous la forme de Hotspots, qui sont une combinaison de passerelles sans fil et de dispositifs d’extraction de blockchain.

Les utilisateurs qui exploitent des nœuds peuvent gagner des jetons HNT pour le minage (vérification de la transaction).

Faut-il acheter la pièce HNT aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans une crypto-monnaie qui a une forte dynamique haussière, alors le jeton HNT offre une excellente opportunité d’investissement.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision du prix de l’hélium

La plupart des analystes avaient prédit que le Helium Token (HNT) clôturerait 2021 au-dessus de 40 $ et c’est certainement le cas.

De plus, la tendance haussière s’accélère et les analystes estiment que le prix du HNT pourrait atteindre 42 $ en un rien de temps.

$ HNT Couverture des médias sociaux

Pistolet à la tête, si je devais ne détenir que 3 pièces en 2022 et ne pas les toucher pendant toute l’année, ce serait $ MATIC, $ AR et $ HNT. – Qiao Wang (@QwQiao) 27 décembre 2021

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

10/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent