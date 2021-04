Hellas Verona accueille la Fiorentina dans son fief

19/04/2021 à 20:46 CEST

La Fiore visitez ce mardi pour Stadio Marcantonio Bentegodi se mesurer avec Vérone lors de son trente-deuxième tour de Serie A, qui débutera à 20h45.

le Hellas Vérone veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la trente-deuxième journée après avoir subi une défaite contre le Sampdoria lors du match précédent par un score de 3-1. De plus, les locaux ont remporté 11 des 31 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 39 buts en faveur et 38 contre.

De son côté, le Fiorentina ne pouvait pas faire face à la Sassuolo lors de son dernier match (3-1), il vient donc au match avec le besoin de regagner la victoire sur le terrain de Hellas Vérone. À ce jour, sur les 31 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté sept et ajoute un chiffre de 52 buts encaissés contre 39 en faveur.

En tant que local, le Hellas Vérone a gagné six fois, a été battu six fois et a fait match nul trois fois en 15 matchs joués jusqu’à présent, indiquant que le Fiorentina il aura peut-être la chance d’obtenir un résultat positif dans ce match. Dans le rôle de visiteur, le Fiorentina Il a un bilan de deux victoires, neuf défaites et quatre nuls en 15 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Hellas Vérone pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Stadio Marcantonio Bentegodi et le bilan est de six défaites et un nul en faveur de la Hellas Vérone. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans la compétition, c’était en décembre 2020 et le résultat a été un match nul (1-1).

En analysant le tableau de classement de la Serie A, nous pouvons voir que le Hellas Vérone ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 11 points. Les locaux, avant ce match, sont à la neuvième place avec 41 points au classement. De leur côté, les visiteurs ont 30 points et occupent la seizième position du tournoi.