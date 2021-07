Hellas Verona confirme la signature du prêt de Gianluca Frabotta de la Juventus

Hellas Verona a signé avec l’arrière gauche Gianluca Frabotta un contrat de prêt d’une saison avec la Juventus. Les Gialloblu étaient un peu légers sur le côté gauche et cherchaient à ajouter un arrière gauche pendant la fenêtre de transfert.

Hellas Verona signe Gianluca Frabotta en prêt

Renfort défensif

La décision de Gialloblu de prêter Destiny Udogie a laissé Hellas Verona sans arrière gauche reconnu dans son équipe. Federico Dimarco, qui a joué comme arrière gauche la saison dernière, est revenu à l’Inter Milan à la fin de la saison après la fin de son prêt.

Frabotta est diplômé de l’académie des jeunes de Bologne et a passé sa première saison en tant que professionnel en prêt en Serie C. C’est lors de ses périodes de prêt avec les équipes de troisième division Renate et Pordenone que Frabotta a attiré l’attention des géants italiens de la Juventus. Les Bianconeri ont signé le défenseur en 2019 et l’arrière latéral italien est rapidement devenu un habitué de l’équipe U23 de la Juventus.

L’arrière gauche a fait ses débuts en équipe première l’année dernière. L’absence d’Alex Sandro a permis à Frabotta d’être titulaire lors de la campagne 2020/21. L’Italien a pris un bon départ mais il s’est évanoui vers la fin de la saison. Frabotta a joué 17 fois pour les Bianconeri la dernière fois, la majorité de ces apparitions ayant eu lieu au cours de la première moitié de la saison.

Ce que Gianluca Frabotta apportera à l’équipe

Gianluca Frabotta est un arrière gauche naturel. L’Italien arrive à Vérone en tant que seul arrière gauche reconnu de l’équipe. Le joueur de 22 ans est bon avec le ballon et il a la capacité de pulvériser des passes et de posséder une plage de passes décente.

Frabotta est également très doué pour lire le jeu, ce qui lui permet d’intercepter les passes. Il aime aussi croiser le ballon, et jouer en 3-5-2 lui permet d’avoir une approche plus offensive.

Possédant la capacité d’aller de l’avant et de soutenir le jeu, tout en faisant preuve de compétence en défense, Frabotta est mieux décrit comme un arrière latéral des temps modernes.

Photo principale

