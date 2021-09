Hellas Verona devient fort à domicile et bat l’AS Roma (3-2)

19/09/2021 à 20:06 CEST

Les Vérone a ajouté trois points à son tableau d’affichage après avoir gagné 3-2 contre le Rome ce dimanche dans le Stade Marcantonio Bentegodi. Les Hellas Vérone est venu vouloir revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Bologne par un score de 1-0 et avec une séquence de trois défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, AS Rome gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Sassuolo dans son stade et le Salerne à l’extérieur, 2-1 et 0-4 respectivement et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Après le match, l’équipe dogue est quatorzième, tandis que le Rome est deuxième à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé d’une excellente manière pour les AS Rome, qui inaugurait le lumineux au moyen d’un petit Lorenzo Pellegrini à 36 minutes, concluant la première mi-temps avec le score de 0-1.

La deuxième partie du match a commencé face à l’équipe de mastiff, qui a fait match nul avec un but de Antonin Barak quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la minute 49. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Hellas Vérone, en traçant un peu Gianluca Caprari à 54 minutes. Mais plus tard, l’équipe visiteuse a égalisé le match, portant le score à 2-2 avec un but contre son camp de Ivan Ilic à la 58e minute. Cependant, l’équipe à domicile à la 63e minute a donné l’avantage à son équipe avec un but de Davide Faraoni, clôturant ainsi le match avec le résultat de 3-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Hellas Vérone sauté du banc Giangiacomo Magnani, Nikola Kalinic, Adrien Tamèze, Martin Hongla et Nicolo Casale remplacement Federico Ceccherini, Giovanni Siméone, Daniel bessa, Gianluca Caprari et Darko Lazovic, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Henrikh Mkhitaryan, Carles Perez, Stephan El Shaarawy, Mairie de Borja et Chris petit, qui a sauté sur le terrain pour Eldor Chomourodov, Jordanie Veretout, Nicolo Zaniolo, Riccardo calafiori et Rick Karsdorp.

L’arbitre a réprimandé Davide Faraoni, Antonin Barak, Martin Hongla et Nicolo Casale par le Vérone déjà Jordanie Veretout et Bryan Cristante par l’équipe romaine.

En ce moment, le Vérone il reste trois points et le Rome avec neuf points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Serie A : le AS Rome tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Udinese à la maison, tandis que le Hellas Vérone jouera contre Salerne en dehors de la maison.

Fiche techniqueHellas Vérone :Lorenzo Montipo, Federico Ceccherini (Giangiacomo Magnani, min.46), Pawel Dawidowicz, Koray Gunter, Davide Faraoni, Daniel Bessa (Adrien Tameze, min.65), Ivan Ilic, Darko Lazovic (Nicolo Casale, min.82), Antonin Barak , Gianluca Caprari (Martin Hongla, min.78) et Giovanni Simeone (Nikola Kalinic, min.64)AS Rome :Rui Patricio, Rick Karsdorp (Chris Smalling, min.78), Roger Ibanez, Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori (Borja Mayoral, min.78), Nicolo Zaniolo (Stephan El Shaarawy, min.67), Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout (Carles Pérez, min.66), Bryan Cristante, Eldor Shomurodov (Henrikh Mkhitaryan, min.66) et Tammy AbrahamStade:Stade Marcantonio BentegodiButs:Lorenzo Pellegrini (0-1, min. 36), Antonin Barak (1-1, min. 49), Gianluca Caprari (2-1, min. 54), Ivan Ilic (2-2, min. 58) et Davide Faraoni (3-2, min. 63)