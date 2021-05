Hellas Verona et Bologne se partagent les points après leur match nul 2-2

17/05/2021 à 22:46 CEST

Le match qui s’est déroulé ce lundi au Stade Marcantonio Bentegodi et qui a fait face au Vérone et à Bologne conclu avec une égalité à deux entre les deux prétendants. le Hellas Vérone est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Crotone. Du côté des visiteurs, le Bologne perdu par un résultat de 0-2 lors du duel précédent contre le Gênes. Après le résultat obtenu, l’équipe de mastiff est dixième après la fin du duel, tandis que le Bologne est onzième.

Le jeu a commencé de manière favorable pour l’équipe Mastiff, qui a ouvert le score grâce à un but de Davide Faraoni quelques minutes après le coup de sifflet d’ouverture, à la minute 2. Cependant, l’équipe bolognaise à la 32e minute a réagi et égalisé le match grâce à un but de Lorenzo De Silvestri, terminant la première partie avec le résultat 1-1.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière excellente pour le Hellas Vérone, car il en a profité pour traverser le filet de son rival avec un peu de Nikola Kalinic à 53 minutes. L’équipe visiteuse a mis les tables avec un objectif de Rodrigo Sebastian Palacio à la minute 82, concluant le match avec le score de 2-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Miguel Veloso, Pawel Dawidowicz, Kevin Lasagna, Adrien Tameze Oui Eddie salcedo remplacer Antonin Barak, Koray Gunter, Nikola Kalinic, Daniel Bessa Oui Mattia Zaccagni, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Muse Barrow, Riccardo Orsolini, Musa juwara, Antonio Raimondo Oui Andrea Poli, qui est entré par Nicola Sansone, Mitchell dijks, Emanuel Vignato, Rodrigo Sebastian Palacio Oui Jerdy Schouten.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont trois au Vérone (Koray Gunter, Antonin Barak Oui Nikola Kalinic) et trois à Bologne (Mitchell dijks, Jerdy Schouten Oui Roberto Soriano).

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Bologne il s’est classé onzième du tableau avec 41 points. Pour sa part, Hellas Vérone Avec ce point atteint, il a atteint la dixième place avec 44 points après le match.

Le lendemain de la compétition, le Hellas Vérone jouera contre lui Naples loin de chez soi, tandis que le Bologne affrontera dans son stade contre Juventus.

Fiche techniqueHellas Vérone:Ivor Pandur, Federico Ceccherini, Koray Gunter (Pawel Dawidowicz, min.74), Federico Dimarco, Davide Faraoni, Ivan Ilic, Daniel Bessa (Adrien Tameze, min.86), Darko Lazovic, Nikola Kalinic (Kevin Lasagna, min.75) , Mattia Zaccagni (Eddie Salcedo, min 86) et Antonin Barak (Miguel Veloso, min 51)Bologne:Federico Ravaglia, Takehiro Tomiyasu, Adama Soumaoro, Lorenzo De Silvestri, Mitchell Dijks (Riccardo Orsolini, min 74), Andreas Olsen, Roberto Soriano, Jerdy Schouten (Andrea Poli, min 90), Emanuel Vignato (Musa Juwara, min 90) )), Nicola Sansone (Musa Barrow, min 62) et Rodrigo Sebastián Palacio (Antonio Raimondo, min 90)Stade:Stade Marcantonio BentegodiButs:Davide Faraoni (1-0, min.2), Lorenzo De Silvestri (1-1, min.32), Nikola Kalinic (2-1, min.53) et Rodrigo Sebastián Palacio (2-2, min.82)