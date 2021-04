Hellas Verona prend les trois points contre Cagliari (0-2)

04/03/2021 à 17:07 CEST

le Vérone joué et gagné 0-2 en tant que visiteur le match de samedi dernier au Sardegna Arena. le Cagliari est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Spezia Calcio par un score de 2-1. De la part de l’équipe visiteuse, le Hellas Vérone il a été battu 0-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le Atalanta et accumulé trois défaites consécutives dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’ensemble de Cagliaritani est dix-huitième, tandis que le Vérone il est huitième après la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La seconde moitié du match a commencé de manière positive pour lui Hellas Vérone, qui a débuté son score grâce à un but de Antonin Barak en minute 54. Après un nouveau jeu a augmenté le score de l’équipe visiteuse, qui s’est distancée grâce au succès devant le but par Kevin Lasagna quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90. Enfin, le duel s’est terminé par un 0-2 dans la lumière.

Le technicien de la Cagliari, Leonardo Semplici, a donné accès au champ à Gaston Pereiro, Kwadwo Asamoah, Giovanni simeone, Razvan Marin et Leonardo Pavoletti remplacer Ragnar Klavan, Charalampos Lykogiannis, Alberto Cerri, Nahitan Nández et Joseph Duncan, tandis que du côté du Vérone, Ivan Juric remplacé Stefano Sturaro, Daniel Bessa, Giangiacomo Magnani et Eddie salcedo pour Adrien Tameze, Antonin Barak, Matteo lovato et Mattia Zaccagni.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, l’un d’eux au Cagliari (Ragnar Klavan) et trois à Vérone (Matteo lovato, Stefano Sturaro et Darko Lazovic).

Avec cette victoire, le Hellas Vérone il monte à 41 points et se place à la huitième place du classement. Pour sa part, Cagliari il reste avec les 22 points avec lesquels il a atteint ce jour de la compétition, avec une place de relégation en Deuxième Division.

Le lendemain, l’équipe de Cagliaritani jouera à domicile contre Inter, Pendant ce temps, il Hellas Vérone cherchera le triomphe dans son fief devant le Lazio.

Fiche techniqueCagliari:Marco Silvestri, Matteo Lovato, Federico Dimarco, Federico Ceccherini, Adrien Tameze, Miguel Veloso, Darko Lazovic, Davide Faraoni, Kevin Lasagna, Mattia Zaccagni et Antonin BarakHellas Vérone:Alessio Cragno, Diego Godín, Ragnar Klavan, Daniele Rugani, Gabriele Zappa, Nahitan Nández, Joseph Duncan, Radja Nainggolan, Charalampos Lykogiannis, Joao Pedro Galvao et Alberto CerriStade:Sardegna ArenaButs:Antonin Barak (0-1, min.54) et Kevin Lasagna (0-2, min.90)