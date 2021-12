Hellas Vérone, sans Giovanni Simeone, éliminé de la Coupe d’Italie

15/12/2021 à 17:53 CET

Hellas Vérone a été éliminé ce mercredi de la Coupe d’Italie, perdant son duel en seizièmes de finale contre Empoli (3-4), dans un match où l’Argentin Giovanni Simeone n’a pas joué.

El Cholito, auteur de douze buts en Serie A, n’a eu aucune minute dans un Vérone tombé à un doublé de Leonardo Mancuso et des buts d’Andrea La Mantia et de l’Albanais Nedim Bajrami. La case Véronaise a touché un come-back épique dans les dernières minutes, quand il est passé de 1-4 à 3-4 avec des buts du Serbe Ivan Ilic et Antonino Ragusa. Ainsi, le Hellas Verona confirme qu’il souffre de dépendance du fils de Cholo Simeone, un participant direct dans 14 des 33 buts que l’équipe italienne a marqué au Calcio.

L’Empoli, qui a déjà atteint cette saison victoires à l’extérieur contre la Juventus et le Naples en Serie A, Il cherchera un autre exploit contre l’Inter Milan en huitièmes de finale pour s’imposer comme le « tueur de géants » de la catégorie. L’équipe entraînée par Aurelio Andreazzoli a gagné trois de leurs quatre derniers matches en championnat national, dans une ligne ascendante claire et aspirant à postuler comme la grande révélation du Calcio.

Atalanta-Venise, Milan-Gênes et Udinese-Lazio sont les autres affrontements programmés en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie. Napoli et les champions actuels de la Juventus attendent toujours de rencontrer leurs rivaux.