Hellblade : Senua’s Sacrifice optimisé pour Xbox Series X/S

in

Par Dom Peppiatt

9 août 2021 16:15 GMT

Hellblade : le sacrifice de Senua a été optimisé pour la Xbox Series X/S, apportant de meilleures performances et de nouvelles fonctionnalités au jeu à succès critique et commercial.

Dans une nouvelle bande-annonce, que vous pouvez voir intégrée ci-dessous, Microsoft a annoncé qu’une version optimisée de Hellblade a été lancée pour Xbox Series X/S, offrant “des visuels enrichis, DirectX Raytracing,[a] mode de résolution et plus.

La mise à niveau est gratuite pour tous ceux qui possèdent déjà le jeu, et Hellblade est également disponible en téléchargement et en jeu via Xbox Game Pass ainsi que Xbox Cloud Gaming.

Regarder sur YouTube

Si vous n’avez pas encore sauté dans le jeu, cela semble être un meilleur moment que jamais, alors – tirer parti de la puissance des machines de nouvelle génération rendra le jeu encore plus impressionnant qu’il ne l’était déjà.

C’est aussi une bonne idée de jouer (ou même de rejouer!) Le jeu avant le lancement de Hellblade 2. Initialement annoncé lors des Game Awards en 2019, Hellblade 2 était le premier jeu Xbox Series X à être annoncé et nous avons reçu un regardez une remorque dans le moteur. Le jeu est développé à l’aide d’Unreal Engine 5, et il est largement considéré comme un titre qui montrera toute la puissance de la nouvelle génération de consoles.

Nous avons entendu dire que le combat de Senua’s Saga: Hellblade 2 sera “réel et brutal”, donc s’habituer à un jeu moderne de Ninja Theory dans Senua’s Sacrifice est un bon moyen de s’entraîner pour ce qui va suivre.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.