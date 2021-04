Hellboy Creator célèbre le 17e anniversaire du film Guillermo Del Toro avec un joli message

Pourtant, les souvenirs inspirés de Hellboy et Hellboy II: The Golden Army sont des choses merveilleuses que les fans peuvent emporter avec eux. En fait, après 17 ans, la plus grande leçon que l’on puisse tirer est le fait que de toutes choses dans le monde, la foi est ce qui nous a tous donné Hellboy en premier lieu. Ce n’est peut-être pas le genre de foi auquel vous pensez généralement en invoquant ce mot, mais la chaleur des fans a gardé cet orphelin d’un rituel occulte aussi chaleureux et soigné que le Dr Bruttenholm lui-même.