Hellessy Printemps 2022 – WWD

Résidant à Miami, Sylvie Millstein a été inspirée par une visite à l’exposition Superblue Art pour la collection de printemps d’Hellessy. Les œuvres exposées de James Turrell – une installation lumineuse linéaire et un environnement numérique immersif de fleurs épanouies – ont influencé Millstein à imprégner sa collection printanière de 28 looks de couleurs gaies, allant du cobalt au fuchsia, et de motifs floraux sur une collection qui a joué avec les proportions et tomes.

Le regard: Dans la continuité de la signature Millstein : glamouriser des pièces intemporelles du jour au soir. L’utilisation de la couleur au printemps était édifiante, tandis que sa retenue avec des embellissements rendait la collection plus facile et plus raffinée.

Citation à noter : « Cette saison a été un peu plus exubérante dans mon approche de la palette de couleurs et des motifs ; Je voulais voir mes vêtements être un peu plus dramatiques et exagérés. »

Pièces clés : Nouvelles interprétations des jeans et chinos vert armée emblématiques d’Hellessy (avec de jolis détails patchwork), des chemisiers asymétriques et hybrides, des mailles, des chemises en popeline et des hauts bustiers avec des épaules apparentes, des silhouettes exagérées ou des détails auto-coiffants. Pour le cocktail et la soirée, des mini-robes en forme de bulle et une chemise en crêpe de soie bleu cobalt et un jogger à jambes larges se sentent frais pour le printemps.

Les plats à emporter : La collection incarne le jeu de volumes signature d’Hellessy, la glamourisation des modes du quotidien et les joies de s’habiller à nouveau pour le printemps.