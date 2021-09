Helloween s’associe à Incendium pour des bandes dessinées et des figurines d’action

Amateurs de citrouilles, unissez-vous ! BONJOUR et Incendium s’associent pour le lancement de “Chercheurs des sept clés”, une bande dessinée d’horreur-fantastique surnaturelle qui explore la distribution emblématique des personnages représentés sur les pochettes d’album du légendaire groupe de heavy metal allemand, connu sous le nom de “parrains du speed metal mélodique”. Incendium est également ravi d’annoncer une ligne de collection BONJOUR figurines articulées inspirées de la pochette et des paroles du groupe : Le gardien des sept clés, La sorcière et Citrouille d’Halloween.

Publié sous Incendiumest axé sur la musique Opus imprimer, “Chercheurs des sept clés” est conçu par des maîtres de l’horreur, écrivain Joe Harris (“Sinistre”, “Les X-Files”, “Stars du rock”) et artiste Axel Medellin (“Chasseurs de canulars”, “Elephantman”) et les fonctionnalités couvrent les illustrations de Santi Casas.

Dans “Chercheurs des sept clés”, les mystiques Sept Clés ont été perdues et le Gardien veut les récupérer. Mais il n’est pas le seul à regarder. Et lorsque des frères et sœurs adolescents tombent sur la quête, ils se lancent dans une aventure fantastique de science-fiction dans le style des années 1980, remplie des tropes d’horreur, des personnages campagnards et de l’humour rétro qui font la réputation du groupe.

BONJOUR guitariste Michel Weikath dit : “Evidemment, Dr Stein n’est pas le seul à pouvoir imaginer des créatures amusantes. Nous sommes ravis de voir les personnages de la BONJOUR l’univers prend enfin vie ! L’équipe de Incendium a fait un excellent travail et a créé une nouvelle aventure comique passionnante. Comme on dit dans Dr Stein: Et leur heure est venue !”

Ajoutée Llexi Léon, PDG de Incendium: “BONJOURLa bande dessinée décalée de , inspirée de leur musique épique, fusionne les personnages préférés des fans avec une fantaisie fantaisiste – et une bonne dose de heavy metal ! Comme ils sont l’un des grands innovateurs du genre, ce fut un plaisir de revisiter leur catalogue, en particulier le « Sept clés » saga, et jetez les bases d’un tout nouveau récit qui plaira aux fans de longue date du groupe et aux aficionados de l’horreur d’Halloween !”

Les débuts de la bande dessinée font suite à la sortie récente de BONJOURl’album éponyme de , qui s’est hissé au sommet des charts à travers le monde. L’album rappelle toutes les époques de l’histoire du groupe et réunit leurs trois chanteurs Michael Kiske, Andi Deris et Kai Hansen. Le seizième album studio du groupe est sorti par Explosion nucléaire Tonträger Produktions- und Vertriebs GmbH en juin.

La première édition imprimée de “Chercheurs des sept clés” sera publié sous la forme d’une bande dessinée de collection en édition limitée au format prestige, comprenant des couvertures en papier cartonné, des traitements de feuille spéciaux, des pages brillantes et une numérotation individuelle.

La première impression de la bande dessinée sera limitée à 2 000 exemplaires à 19,95 $ et est disponible sur commande à partir de cet emplacement. Il est disponible à la commande dès maintenant et expédié d’ici le 31 octobre 2021. Le gardien des sept clés, La sorcière et Citrouille d’Halloween les figurines sont également disponibles en pré-commande pour 29,95 $, expédiées au printemps 2022.

D’autres projets de grande envergure sous Incendium‘s Opus empreinte axée sur la musique comprennent le ÉVANESCENCE série d’anthologies graphiques “Échos du vide”, PERTURBÉ‘s “Sombre Messie” série de bandes dessinées, Joe Satriani‘s “Planète de cristal” séries, BLACK VEIL BRIDES‘ “Le fantôme de demain” séries, EXODE‘s “Contes des damnés” séries, BERCEAU DE LA CROISSANCE‘s “Malédictus Athénée” séries, et plus; Incendium publie des figurines d’action à collectionner pour chaque projet lié aux groupes et à leurs histoires de bandes dessinées.

