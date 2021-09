Hell’s Kitchen et 9 autres concours de cuisine à diffuser en ce moment

Chef de cuisine (Hulu)

Un autre projet créé par Gordon Ramsey, Masterchef rassemble plusieurs chefs inconnus talentueux dans une longue compétition pour voir qui va devenir le prochain Masterchef, gagner un gros prix en argent, et peut-être la chance culinaire d’une vie, en passant par des défis fous, des cuissons intenses , et bien d’autres moments de folie.

Masterchef est une autre émission à laquelle je m’identifie personnellement un peu plus que certaines des autres ici, car elle présente généralement des gens ordinaires. Alors que des émissions comme Hell’s Kitchen ou Iron Chef présentent souvent des professionnels du secteur, Masterchef est des mères au foyer, des pompiers, des dresseurs de chiens – juste des gens ordinaires qui ont une véritable passion pour la cuisine. La façon dont ils interagissent avec la nourriture me rappelle le film de Jon Favreau, Chef, parce qu’ils aiment vraiment le monde culinaire et veulent le faire grandir, et c’est peut-être la meilleure chance pour eux.

