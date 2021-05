Hellyeah est “ en pause ”, déclare Roy Mayorga

Roy Mayorga a confirmé que BONJOUR est «en pause».

Le batteur de 51 ans, qui a tourné avec BONJOUR en remplacement de PANTERA légende du tambour Vinnie Paul Abbott, a abordé le statut actuel du groupe lors d’une apparition sur le dernier épisode du “The New York Hardcore Chronicles Live!” Spectacle Internet.

Demandé si BONJOUR est toujours un groupe fonctionnel ces jours-ci, Mayorga a dit: “Pas pour le moment, parce que [HELLYEAH singer] Tchad [Gray] est sur le point de faire [the] MUDVAYNE [reunion shows]. Donc ces gars sont en pause pour le moment. “

En décembre dernier, gris dit pendant un Headbangers Con panneau virtuel en direct qui BONJOUR était “en attente en ce moment [due to the coronavirus pandemic]. Je n’ai pas de nouvelle musique », admit-il.« J’ai dit À M [Maxwell, HELLYEAH guitarist] pour m’apporter des riffs pour que je puisse écrire, parce que c’est le moment idéal pour écrire. Alors nous devrons juste voir, mec. De toute évidence, nous devons nous réunir et écrire de la musique. Mais, oui, je veux dire, j’espère. Tout est foutu en ce moment, personne ne sait ce qui se passe avec quoi que ce soit. “

Mayorga est intervenu en tant que Vinnie Paulle remplaçant de l’activité de tournée à l’appui de BONJOURle sixième album de “Bienvenue à la maison”, sorti en septembre 2019.

En septembre, Maxwell Raconté “L’ex-homme” podcast qu’il n’était pas sûr qu’il y aurait un album de suivi à “Bienvenue à la maison”.

“Lorsque [Vinnie Paul] est mort – je ne vais pas mentir – ma passion, mon histoire d’amour est morte aussi avec lui, ” À M mentionné. “Je ne sais même pas si je veux en faire un autre BONJOUR enregistrer sans lui.

Mayorgal’ajout de BONJOUR a été officialisé en mai 2019. À l’époque, le groupe a déclaré Roy était le gars parfait à prendre Vinnie Paulla place de. “Ces hommes avaient tellement d’amour et de respect mutuel l’un pour l’autre, cela rend notre transition tellement plus facile,” BONJOUR dit dans un communiqué.

Mayorga joué auparavant avec BONJOUR bassiste Kyle Sanders dans DES MÉDICAMENTS, la tenue du début des années 2000 qui comprenait également le guitariste Logan Mader (TÊTE DE LA MACHINE) et chanteur Grue Whitfield (UGLY KID JOE).

Vinnie Paul est décédé en juin 2018 d’une cardiomyopathie dilatée, d’une hypertrophie cardiaque et d’une grave maladie coronarienne. Sa mort était le résultat d’un affaiblissement chronique du muscle cardiaque – ce qui signifie essentiellement que son cœur ne pouvait pas pomper le sang aussi bien qu’un cœur en bonne santé.

Peu de temps avant sa mort, Vinnie posé les pistes de batterie pour “Bienvenue à la maison”.



