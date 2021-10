Hellyeah n’est « pas terminé »: « Nous parlons de faire un peu d’écriture »

Christian Brady dit ça BONJOUR n’est « pas mort » malgré les spéculations généralisées contraires.

BONJOUR est inactif depuis début 2020, lorsque sa tournée américaine a été annulée à la suite de la pandémie de COVID-19. En attendant, BONJOUR chanteur Tchad Gris a retrouvé son ancien groupe MUDVAYNE, qui vient de jouer ses deux premiers spectacles en 12 ans, avec l’intention de continuer à tourner en 2022.

Quelques mois avant la pandémie, BONJOUR avait effectué quelques tournées aux États-Unis en l’honneur de son batteur, Vinnie Paul Abbott, décédé en juin 2018 à l’âge de 54 ans dans son sommeil à son domicile de Las Vegas. La cause officielle du décès était une cardiomyopathie dilatée, une hypertrophie cardiaque, ainsi qu’une grave maladie coronarienne.

Vinnie enregistré un total de six albums avec BONJOUR plus d’une décennie, y compris sa dernière, « Bienvenue à la maison », pour lequel il a déposé ses pistes de batterie avant son décès.

Lors d’une apparition sur un podcast vidéo hébergé par Todd Kerns, le bassiste de SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS, Brady a déclaré qu’aucun plan à long terme pour BONJOUR ont encore été faites alors que le groupe continue d’être en attente.

« Tchadfait MUDVAYNE, a déclaré le guitariste (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Je suppose que cela l’occupera probablement pendant une minute, au moins jusqu’à l’année prochaine, à faire des tournées. Je ne sais pas quels sont leurs plans quant à savoir s’ils vont faire un album ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Tchad vit actuellement ici à Vegas; il a déménagé ici récemment. Nous parlons souvent, mais nous ne parlons pas nécessairement [about his plans for MUDVAYNE]. Mais nous parlons BONJOUR parfois, et nous sommes tous en contact. Et À M‘s [Maxwell, HELLYEAH guitarist] en fait j’ai écrit un tas, mec. Il a envoyé des idées et elles sont vraiment cool. C’est en quelque sorte l’étincelle en moi à nouveau, et [in] Tchad. Nous parlons donc de faire un peu d’écriture. Je ne sais pas encore ce que ça va devenir, mais je sais que nous n’avons pas fini. Aucun de nous n’a dit, ‘Ouais, BONJOUR‘est fait.’ Beaucoup de gens supposent probablement que – ‘Ouais, Tchadest de retour avec MUDVAYNE. BONJOUR‘c’est fait’ – mais nous ne nous sommes jamais dit cela ni publiquement du tout. BONJOURn’est pas fait. Nous ne savons tout simplement pas quoi BONJOURva aller de l’avant.

« Pour l’instant, nous n’avons pas de label. Nous n’avons pas de management », Brady révélé. « Nous avons nettoyé la maison. Nous sommes libres et clairs. C’est en fait très excitant, car maintenant nous détenons toutes les cartes; nous avons le contrôle. Nous pouvons donc écrire ce que nous voulons. Nous pouvons sortir quelques chansons à la fois. S’il y a une demande pour que nous tournions et que cela a un sens financier, alors je suis sûr qu’à un moment donné, nous trouverons un moyen de le faire. »

Réfléchir à comment « Bienvenue à la maison » s’est avéré et la façon dont il a été reçu par le BONJOUR Ventilateurs, Christian, qui a rejoint le groupe en 2014, a déclaré : « Je suis fier de ce disque, et je sais [Vinnie Paul] aurait été vraiment fier de ce record. Et j’ai l’impression qu’il n’a pas reçu l’impulsion de certaines soirées qu’il aurait dû avoir. Nous en avons eu un seul – c’était [the] ‘Bienvenue à la maison’ [title track] – et il a fini au n ° 4 à la radio rock; ça a vraiment bien marché. Et puis, pour une raison quelconque, un deuxième single n’est jamais sorti. Et puis COVID a frappé. Nous avons fait ces deux tournées «Celebration Of Life» en 2019, et nous étions censés faire une autre tournée en avril-mai en 2020, et cela a évidemment été annulé. Et donc c’était un peu ça. Mais même les tournées que nous avons faites, nous ne savions pas ce qui allait se passer après ça. On s’est juste dit : ‘Nous devons faire ça pour fêter notre garçon.’ Et c’est ce qu’il était censé être. Ça n’a jamais été, comme, ‘Nous sommes de retour et nous faisons ça.’ C’était : ‘Nous allons partir en tournée et nous allons célébrer la vie de notre garçon. Et puis nous devrons comprendre les choses à partir de là.' »

PIERRE AURE le batteur Roy Mayorga est intervenu en tant que Vinnie Paulen remplacement de l’activité de tournée en soutien à « Bienvenue à la maison », sorti en septembre 2019.

En septembre 2020, Maxwell Raconté « L’ex-homme » podcast qu’il n’était pas sûr qu’il y aurait un album de suivi pour « Bienvenue à la maison ».

« Lorsque [Vinnie Paul] est mort – je ne vais pas mentir – ma passion, mon histoire d’amour est morte aussi avec lui », À M mentionné. « Je ne sais même pas si je veux en faire un autre BONJOUR enregistrer sans lui.

Maires’ajoute à BONJOUR a été officialisé en mai 2019. À l’époque, le groupe avait déclaré Roy était le gars parfait à prendre Vinnie Paul‘s place. « Ces hommes avaient tellement d’amour et de respect mutuel, cela rend notre transition tellement plus facile », BONJOUR dit dans un communiqué.

Maire déjà joué avec BONJOUR bassiste Kyle Sanders dans DES MÉDICAMENTS, la tenue du début des années 2000 qui comprenait également le guitariste Logan Mader (TÊTE DE LA MACHINE) et chanteur Grue de Whitfield (UGLY KID JOE).