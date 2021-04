Helmet sort sa première nouvelle chanson en cinq ans, une reprise de “ In The Ditch ” de Gang Of Four

Le quatrième single extrait de l’album “Le problème des loisirs: une célébration d’Andy Gill et d’un gang de quatre” est une nouvelle interprétation de “Dans le fossé” par le groupe de rock alternatif américain CASQUE.

“Le problème des loisirs” devrait sortir le 4 juin. C’est un double album de titres écrits par Andy Gill et GANG DE QUATRE, tous récemment réinterprétés et enregistrés par des artistes dont les contributions uniques à la musique ont été enrichies en écoutant GANG DE QUATRE. L’album présente des chansons de partout GANG DE QUATREPlus de 40 ans de carrière, chacun choisi individuellement par les artistes qui les ont couverts.

Andy Gill était fan de CASQUE depuis leurs débuts et avait espéré collaborer avec eux sur un futur projet musical. “Dans le fossé” est le premier nouveau morceau de CASQUE depuis 2016.

Parler de CASQUEl’implication de “Le problème des loisirs”, fondateur du groupe Page Hamilton explique: “Mon vieux copain Henry Rollins réédité ‘Divertissement!’ et ‘Or massif’ dans les années 90 et m’a demandé de faire des notes de doublure pour ‘Or massif’. Je ne me souviens pas de ce que j’ai écrit, mais je sais que c’était brillant, ringard et fanboy. Leurs chansons, leurs sensations, leur énergie, leur inventivité ont marqué de manière indélébile mon âme musicale. Tous nos pairs qui ont formé des groupes à la fin des années 80 ont été influencés par GANG DE QUATRE.

“J’ai choisi ‘Dans le fossé’ pour cet hommage parce que c’est une super chanson même si c’était un défi (merci à mon groupe!). Cela semble parfois improvisé et aléatoire, mais tient ensemble en tant que composition. La partie guitare ressemble à du funk spontané et rugueux, la basse angulaire et le groove de la batterie sonnent fort mais sonne comme s’il manquait un rayon. La voix est en quelque sorte belle mais effrayante, urgente et dangereuse.

“Il n’y a pas de place pour une bite molle, des moments postaux, non musicaux dans aucune de ces chansons. Comment diable ont-ils mis cela ensemble? Nous ne pouvions essayer que de capturer l’intensité de l’original.

“Ce groupe m’a changé. Merci, Andy, Dave, Hugo & Jon. “

Andyla veuve de Catherine Mayer dit: “CASQUE a enregistré une superbe version de ‘Dans le fossé’, une chanson si puissante pour ces temps paranoïaques.

“Andy et les autres membres de la gamme originale sont devenus majeurs à l’ère des films d’information publique publiés par le gouvernement britannique en cas d’attaque nucléaire. Même alors, il était clair que les instructions données dans ces films, comme s’abriter sous des tables ou plonger dans des fossés, n’étaient pas conçues pour sauver des vies mais pour calmer les nerfs du public. C’était de la propagande, et en tant que telle GANG DE QUATREpréoccupations. À quel point les paroles semblent étrangement pertinentes, rappelant les idéologies prepper et aussi la claustrophobie de notre monde verrouillé. Bien sûr, je trébuche aussi sur les paroles sur “ au-delà des soucis du monde ” et “ six pieds sous terre ”, des choses qui s’appliquent à Andy, métaphoriquement, sinon, dans le second cas, littéralement. Ses cendres sont chez moi avec moi, haut sur une étagère où il peut observer, avec plaisir, les préparatifs de ce magnifique album. “

Après Andyla mort de février 2020, Catherine a réuni une petite équipe pour terminer “Le problème des loisirs”. Le disque avait été conçu à l’origine par Andy lui-même non pas comme un hommage post-mortem, mais pour marquer le 40e anniversaire en 2019 de GANG DE QUATREpremier long joueur extraordinaire de 1979 “Divertissement!”, un album largement salué comme un classique (“le cinquième meilleur album punk de tous les temps”, selon Pierre roulante magazine).

Andy avait déjà révisé cette vision dans les mois précédant sa mort, après que certains artistes aient choisi des morceaux d’albums et d’époques différents. Chaque musicien qui s’est engagé dans le projet a eu la liberté de créer de nouvelles versions de celui GANG DE QUATRE chansons qu’ils voulaient reprendre, avec Andy supervisant certaines des productions antérieures, mais laissant en grande partie les artistes créer leurs propres interprétations.

Lorsque Andy mort, les nécrologies ont eu du mal à résumer son impact profond sur la musique. Il avait co-fondé GANG DE QUATRE et est resté au moment de sa mort son seul membre d’origine. En tant que co-auteur ou écrivain de toutes les chansons du groupe et à travers son style de guitare incomparable et très émulé, Andy influencé génération après génération de musiciens, et cet effet a été amplifié par son travail en tant que compositeur et producteur. Cet album parle de cet impact et de cette influence.

Le dernier double album de 20 titres présente un appel extraordinaire de talents mondiaux, avec des artistes de sept pays différents et de quatre continents, et démontre l’ampleur et l’échelle de Andy et GANG DE QUATREl’influence de.

Les brillantes illustrations de l’album ont été créées par Damien Hirst, un long terme GANG DE QUATRE aficionado. Andy a choisi la pochette parmi une sélection d’options fournies par l’artiste.

La campagne d’albums a commencé avec la sortie d’une nouvelle version époustouflante de “Le naturel n’est pas dedans” par Tom Morello et Serj Tankian le 8 janvier. 3Dla version mise à jour (redux) de “Où chante le rossignol” le 12 février, qui présentait des voix d’un duo de rock alternatif NOVA TWINS et a été coproduit par Robert Del Naja de ATTAQUE MASSIVE (comme 3D) et Andy Gill. PEINTURE DE GUERREla réinterprétation rêveuse de “Paralysé”, sorti le 19 mars, était le troisième single. Suivant le CASQUE sortie single le 21 avril, d’autres singles sortiront en mai, avant la sortie de l’album en juin.

L’album est disponible en précommande dès maintenant dans une variété de double vinyle, deux formats de CD et de cassette dans tous les points de vente habituels du monde entier. Le format vinyle de luxe, “Dogluxe”, est uniquement disponible à partir du GANG DE QUATRE site Internet. Tous les formats comportent différentes versions de l’illustration de Damien Hirst. L’album sortira le Musique de Gill label le 4 juin et est distribué par Ingrooves.

“Le problème des loisirs”: CD un

Vinyle un, face A

01. RALENTI – Marchandises endommagées (Royaume-Uni)



02. TOM MORELLO & SERJ TANKIAN – Natural’s Not In It (États-Unis)



03. CASQUE – In The Ditch (États-Unis)



04. 3D * X GANG OF QUATRE CARACTÉRISTIQUES. NOVA TWINS – Where the Nightingale Sings (Royaume-Uni)



05. HOTEI – Enfer avec la pauvreté (Japon)

Vinyl One, face B

01. GARY NUMAN – Love Like Anthrax (Royaume-Uni)



02. GAIL ANN DORSEY – Nous vivons comme nous rêvons, seuls (USA)



03. FONCTION HERBERT GRÖNEMEYER. ALEX SILVA – J’aime un homme en uniforme (Allemagne)



04. Solitaire – Not Great Men (Royaume-Uni)



05. JJ STERRY – 5,45 (Royaume-Uni)

“Le problème des loisirs”: CD Deux

Vinyle deux, face C

01. LA ROUX – Marchandises endommagées (Royaume-Uni)



02. TOUT TOUT – Natural’s Not in It (Royaume-Uni)



03. DADO VILLA-LOBOS – Retourner le cadeau (Brésil)



04. LES DANDY WARHOLS – Ce que nous voulons tous (États-Unis)



05. PEINTURE DE GUERRE – Paralysé (USA)

Vinyle deux, face D

01. FLEA ET JOHN FRUSCIANTE – Pas de grands hommes (USA)



02. LES SONS – J’aime un homme en uniforme (Suède)



03. HARDCORE RAVER DANS LES LARMES – Last Mile ** (Chine)



04. Tuer JOKE X GANG OF FOUR – Forever Starts Now (Killing Joke Dub) (Royaume-Uni)



05. SEKAR MELATI – Not Great Men (version live) (Japon)

* 3D est le nom du remix de Robert Del Naja de ATTAQUE MASSIVE

** “Dernier kilomètre” est le nouveau titre de cette couverture de “Conversation brisée”, reflétant de nouvelles paroles chantées en mandarin par HARDCORE RAVER DANS LES LARMES

photo par Jacob Blickenstaff