Helmet sortira son premier album live officiel, ‘Live And Rare’

CASQUEpremier album live officiel de, “Vivre et rare”, sortira le 26 novembre via oreilleMUSIQUE. Il sera disponible en vinyle noir poids lourd ainsi qu’en édition CD digipak et numérique.

Le leader Page Hamilton, qui a formé CASQUE début 1989, se souvient : « Après avoir persuadé les gens de notre label à Hambourg de préparer ces vieilles cassettes, nous avons finalement réussi à mixer deux concerts en vue de leur sortie. La face 1 a été enregistrée au CBGBs, qui était notre club de quartier, à 10 minutes à pied de Nous avons tous passé beaucoup de temps aux CB et bien que ce ne soit pas notre set de soirée d’audition, il capture l’énergie frénétique du groupe au début ainsi que mon manque de plaisanteries scintillantes sur scène.

“En 1989, je suis entré de Bowery à travers les portes battantes grinçantes et le rideau de style casier à viande en lattes de plastique dans le plus grand club de rock du monde, les CBGB. Apparemment, David Byrne (un de mes héros musicaux) n’était pas sympathique au scandale des loyers qui a finalement forcé les CB à fermer, mais je suis un vieil imbécile larmoyant et j’ai de bons souvenirs de notre séjour là-bas. Nous sommes devenus un meilleur groupe en jouant beaucoup sur cette scène et j’ai vu certains des meilleurs concerts de tous les temps dans cette salle.

“Propriétaire Cristal vallonné et gestionnaire/réservateur Louise Parnassa assis face à face, à l’ouest et à l’est à des bureaux à l’avant et leva à peine les yeux pour me reconnaître. Louise, une très jolie et apparemment austère (j’ai appris à la connaître un peu et elle est douce et adorable quand elle n’a pas affaire à des centaines d’idiots dans des groupes de rock) Une fille de Jersey a dit : « Puis-je vous aider ? » Je lui ai remis notre première musique enregistrée sur une cassette avec un casque de torture sérigraphié à la main d’un livre de l’Inquisition espagnole et un tréma sur le « M ». Les chansons “Né ennuyeux”, ‘Gronder’, ‘Shirley Maclaine’ et « Geisha à emporter » ont été faits à Don Furyle studio du sous-sol Soho à 8 pistes. Elle a dit : ‘Je pourrais écouter dans quelques semaines. Si vous voulez jouer plus tôt, passez une audition.’ Elle nous a inscrits pour la première date disponible, qui était ce dimanche. (Peut-être lundi ?)

« Nous avons joué avec un GARDE DE NUIT-groupe de rock de style, un mec portait un bandana sur la cuisse et une chanteuse/auteure-compositrice vêtue d’un long loretta lynn-un peu robe. Mike Kirkland et Tommy Victor de la bande DENT a fait la porte et FOH cette nuit-là. Mike m’a dit plus tard qu’il avait écrit dans le carnet de notes de CB : « Cool band, book with COP SHOW COP ou INSENSÉ.’ Louise m’a dit quelques années plus tard que nous étions comme des “pics à glace dans son front”, mais elle pensait que j’étais mignon (en paraphrasant ici, pensez à l’alphabet de Jersey… putain de A, putain de B, putain de C) alors elle nous a presque réservé mensuel. ‘Meurtre’, ‘Répétition’ et ‘Sinatra’ étaient tout neufs, donc ce spectacle était pré-« Enfilez-le », Année zéro. Henry avait probablement encore des dreadlocks ; Pierre portait des bottes Beatles et des pantalons skinny; John et je m’habillais toujours comme des enfants de 12 ans, donc non, ce n’était pas génial CASQUE plan de marketing comme l’ont prétendu quelques amers du centre-ville. Pour 50 $, l’ingénieur de la façade enregistrerait votre set sur un magnétophone CBs 2″, 16 pistes. Je suis presque sûr que notre ami Brian Childers qui était le chanteur d’un groupe cool appelé CRAWLPAPPY tenait le bureau.

“Je suis content que nous ayons déboursé l’argent ; si vous étiez l’une des 30 personnes présentes, vous avez aidé à payer cet album live. Merci.

“La face 2 fait partie de l’ensemble de la Grande journée festival à Melbourne, en Australie. Notre premier voyage en dessous est un peu flou après près de 30 ans, mais les souvenirs que j’en ai sont bons. Une brève évasion de la morosité glaciale de janvier à New York était un soulagement bienvenu. Le dégroupage sur la plage de Bondi, entouré de belles femmes seins nus prenant un bain de soleil à côté de l’eau claire, propre et chaude de la mer de Tasman, battait durement les 6 vols à pied, l’épicerie de mon appartement d’East Village tout en étant enveloppé comme ‘Nanook de le nord.’ Les spectacles, hmmmm. Ma performance a sans aucun doute été affectée par tout le plaisir au soleil et de grandes quantités d’alcool (Coopers mate label rouge). Quelqu’un a réussi à faire fonctionner un magnétophone 2″ 24 pistes pendant notre set au Melbourne Grande journée; merci à ces personnes. Nous avons eu ces cassettes qui ramassaient la poussière dans le casier du groupe (New Jersey avant 2001, North Hollywood depuis) ​​pendant toutes ces années, alors nous avons enrôlé notre talentueux copain Toshi Kasaï mélanger une partie de l’ensemble et Maîtrise d’or pour peaufiner les choses.”

Même si CASQUE dissous en 1997, Hamilton a relancé le groupe en 2004, et le groupe a continué à tourner et à enregistrer.

CASQUEle dernier album de, “Mort au monde”, est sorti en octobre 2016 via oreilleMUSIQUE.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).