Helmet’s Page Hamilton: Covid 19 « ne voit ni frontières ni affiliations politiques »

Dans une nouvelle interview avec Metal Express Radio’s Matt Zaniboni, CASQUE leader page Hamilton dit que nous devons essayer de mieux nous entendre, indépendamment des différences politiques, religieuses ou socio-économiques. « Nous ne sommes que des êtres humains », a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Nous sommes tous essentiellement les mêmes. Race, religion, orientation sexuelle, quelle qu’elle soit – tant que vous ne faites de mal à personne d’autre [and are] compatissant. C’est quelque chose que la tournée a été un cadeau pour moi, de passer 35 ans [on the road] et rencontrer des gens de tous horizons partout dans le monde. Il ne s’agit pas seulement de ce pays, puis de cet État, puis de ce comté, puis de cette ville, et « nous te haïssons parce que tu es dans une ville voisine… » C’est, comme, allez, mec. Arrêtez-le. C’est la race humaine. Ça l’est vraiment. Je le crois dans mon coeur.

« Je sais que [comedian] Bill Burr avait raison », a-t-il poursuivi. « Quatre-vingt-cinq pour cent des gens sont cool, même si vous n’êtes pas d’accord avec eux politiquement. J’ai des gens dans ma vie avec qui je ne suis pas d’accord. J’ai grandi dans une famille avec une mère et un père républicains et un frère et une sœur cadets républicains, tous les quatre. Je suis le seul gaucher de la famille. Et ils m’ont donné de la merde pendant des années et des années et des années, mais nous ne nous sommes pas battus. Je comprends d’où ils venaient, et ils ont compris d’où je viens.

« Ce genre de ton qui divise est quelque chose qui est… Nous devons continuer à nous battre pour dissiper ce genre de colère et de haine », Hamilton, qui a formé CASQUE au début de 1989, ajouté. « La vérité est la vérité, mec. Sept cent mille personnes [in the U.S.] sont morts de ça [virus]. Comme Jen Psaki, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, le virus ne voit ni frontières ni affiliations politiques. Ça va tuer quiconque avec qui il va entrer. »

CASQUEpremier album live officiel de , « Vivre et rare », est sorti le 26 novembre via oreilleMUSIQUE. Il a été rendu disponible sur vinyle noir lourd ainsi qu’une édition CD digipak et numérique.

Même si CASQUE dissous en 1997, Hamilton a relancé le groupe en 2004, et le groupe a continué à tourner et à enregistrer.

CASQUEle dernier album de , « Mort au monde », est sorti en octobre 2016 via oreilleMUSIQUE.



