Helmut Lang NYFW Fashion Week Party attire Julia Fox, CL – WWD

Vendredi soir, Maia Ruth Lee était au courant du défi de gérer la logistique de la semaine de la mode pour les événements qui se déroulaient dans toute la ville. L’artiste venait d’assister à l’exposition Eckhaus Latta à Bushwick (“c’était amusant – j’avais un peu une projection sous les seins”, a-t-elle dit), et s’est ensuite précipitée à SoHo pour un cocktail célébrant sa collaboration avec Helmut Lang . « J’étais comme les gars, je dois y aller ! J’ai une exposition d’art », a déclaré Lee vers la fin de la fête au 40 Wooster.

À l’intérieur de l’espace brut, les invités comprenaient Julia Fox, Richie Shazam, Casey Spooner, Vic Mensa, le rappeur coréen CL et Salem Mitchell. “Je suis ici pour soutenir”, a déclaré CL, qui est en ville jusqu’à la semaine prochaine, en désignant la femme debout à côté d’elle. « Les filles asiatiques soutiennent tout le chemin. Elle est la créatrice de la ligne femme, et nous sommes amies.

La nouvelle collection de la marque était exposée sur des étagères enveloppées de cordes utilitaires, un matériau reflété dans l’installation de Maia Ruth Lee – formellement, une “intervention” – au centre de la pièce. Les sculptures font partie de sa série « Bondage Baggage », inspirée des bagages dans les aéroports, et explorent des thèmes autour du « travail, de l’immigration, de la famille, de la diaspora, de la préservation de soi, de la vie privée et des voyages ». L’équipe créative de la marque a demandé une collaboration après avoir vu son travail (« Bondage Baggage » a été inclus dans la Whitney Biennial 2019).

“Je suis niché dans mon studio d’art et je fais mon truc, donc c’était agréable de savoir que d’autres personnes avaient sorti leurs radars et regardaient mon travail”, a déclaré Lee, qui a déménagé de New York au Colorado l’année dernière pendant la pandémie avec sa famille. “L’ensemble [Helmut Lang] L’équipe a vraiment compris l’intégrité de ce qu’est l’art et a vraiment apprécié la partie artistique de l’installation plutôt que de se dire « nous voulons que vous décoriez un espace », a-t-elle ajouté. “Au fur et à mesure de la conversation, j’ai regardé les vêtements qu’ils présentaient et leurs piliers de marque et je me suis dit, oh, cette collaboration a vraiment du sens, je l’adore.”

Pour Helmut Lang, l’artiste a incorporé des tissus d’archives et des matériaux de la marque dans ses sculptures colorées, composées de bagages et de boîtes enveloppés de divers matériaux et liés avec de la corde et du ruban adhésif. Lee a également créé une série de peintures, « Bondage Baggage Atlas », inspirées par l’idée de déconstruire ses installations de bagages et accrochées aux murs de l’espace SoHo.

L’installation physique a été créée dans l’espace sur une période de deux jours, et l’artiste a intégré pour la première fois des meubles à la série – une invitation pour les gens à s’asseoir et à interagir avec l’œuvre.

“Cela brise cette idée de praticité, d’utilitaire, que j’ai l’impression que Helmut Lang parle aussi beaucoup”, a-t-elle déclaré. « Alors je voulais qu’il soit utilisé, je voulais qu’il soit précieux mais pas précieux, et qu’il ait une dualité de matière. Ce qui est très bien la façon dont je traite le matériel dans ma propre pratique. Beaucoup de matériaux que j’utilise ne sont pas conventionnels.

Gabby Richardson, Richie Shazam et Salem Mitchell. Asha Mone/WWD

PLUS DE COUVERTURE DE LA FASHION WEEK À PARTIR DES YEUX :

Kim Petras se produit à L’Avenue lors de la célébration de la Fashion Week de Saks

Bulgari ramène la fête à la norme

Les soirées les plus animées de la Fashion Week de New York