Helmut Marko a été époustouflé par « l’intensité » du duel pour le titre de Formule 1 en 2021

Helmut Marko a déclaré que « l’intensité » de la bataille pour le Championnat du monde 2021 était hors de l’échelle par rapport au premier titre de Red Bull 11 ans plus tôt.

En 2010, il y a également eu un point culminant dramatique à Abu Dhabi alors que deux pilotes Red Bull, Sebastian Vettel et Mark Webber, se sont lancés dans la dernière course de la saison avec une chance de devenir champion des pilotes avec Fernando Alonso de Ferrari.

C’est Vettel qui a finalement triomphé en s’imposant à Yas Marina, bien qu’il y ait eu un grand coup de main du Russe Vitaly Petrov dans la Renault qui a tenu Alonso et signifié qu’il ne pouvait terminer que septième.

Cela a complété le premier des quatre doubles consécutifs de Red Bull et Vettel, mais ils avaient fait blanc depuis 2013 jusqu’à ce que Max Verstappen brise l’étau de Mercedes avec son succès spectaculaire dans le dernier tour contre Lewis Hamilton à Abu Dhabi.

La façon dont les événements se sont déroulés, bien que peu satisfaisante du point de vue de la gouvernance de la course, était en accord avec une campagne passionnante dans l’ensemble – et le consultant Red Bull Marko a déclaré que ce retour à la gloire du titre était encore mieux que de le réaliser la première fois.

« Max et nous, en tant qu’équipe, avons dû nous battre avec Mercedes, plusieurs fois vainqueur, après sept ans de domination totale à l’ère hybride. Cela s’est accompagné d’une quantité insensée de hauts et de bas », a déclaré Marko à Motorsport.com.

« Pour être honnête, nous avons abordé la dernière course avec beaucoup plus de tension et aussi beaucoup plus de nervosité que jamais auparavant. Principalement parce que nous savions que « maintenant c’est la réussite ou l’échec à Abu Dhabi ».

« À cet égard, ce titre est beaucoup plus disputé que n’importe lequel de nos succès précédents. Si vous regardez la satisfaction que cela apporte, cela a certainement été la plus grande réussite sportive de Red Bull Racing à ce jour. »

L’Autrichien de 78 ans a développé le sentiment différent que la victoire de Verstappen avait procuré par rapport à la première de Vettel.

« En 2010, nous avons également eu un assistant inattendu, si vous voulez l’appeler ainsi, en Vitaly Petrov, qui a conduit la course de sa vie », a déclaré Marko.

« Mais les émotions de cette année sont très différentes de celles de 2010, lorsque Webber est entré dans la course finale avec le plus de points et qu’Alonso était en fait le favori.

« Vettel est devenu le champion surprenant et ce premier titre était bien sûr génial pour nous, mais en termes d’intensité, il ne se compare absolument pas au duel qui a eu lieu l’année dernière.

« Je n’ai jamais connu une telle tension. »