Helmut Marko accuse Mercedes de campagne de diffamation contre Max Verstappen

Helmut Marko pense que Mercedes essaie de présenter Max Verstappen comme « le mauvais garçon ou le conducteur dangereux » pour faire pression sur le pilote Red Bull.

Après 21 grands prix, Verstappen et Lewis Hamilton se dirigent vers le Grand Prix d’Abou Dhabi, décisif pour le titre, à égalité de points. Celui qui terminera en tête dimanche sera sacré champion du monde de F1 2021.

Les deux ont préparé le terrain pour qu’un vainqueur prenne toutes les situations la dernière fois en Arabie saoudite lorsque Hamilton a battu Verstappen au drapeau à damier dans ce qui était un grand prix controversé.

Verstappen a été pénalisé à deux reprises pour des incidents contre Hamilton, et bien que Marko ait admis que oui, son pilote a testé les freins de son rival pour le titre, il pense toujours que Hamilton aurait dû être pénalisé plus tard dans le Grand Prix lorsqu’il a poussé Verstappen hors de la piste.

Le conseiller en sport automobile de Red Bull craint que les stewards ne soient influencés par une campagne de diffamation de Mercedes.

« Il y a des enregistrements qui montrent comment Hamilton s’est regardé dans le miroir et a poussé Max hors de la piste », a déclaré Grandpx.news à RTL.

« Il n’y a même pas eu d’avertissement pour ça.

«Mais toutes ces tentatives sont faites pour dépeindre Max comme le mauvais garçon ou le conducteur dangereux. Vous vous souvenez de Silverstone ? Ce qui s’est passé là-bas était incroyable.

« Je ne pense pas qu’il soit juste de mener une telle campagne contre un jeune de 24 ans. »

C’est un sentiment partagé par Christian Horner.

« Bien sûr, il s’agit d’une campagne concertée de Mercedes », a déclaré le patron de l’équipe Red Bull. « Totalement.

« Cela faisait partie d’un récit de mettre autant de pression sur les commissaires pour qu’ils agissent différemment de toute autre course.

« C’est une campagne qui a été menée secrètement pour mettre en lumière Max, lui donner un slogan, le dépeindre comme ce pilote fou et irresponsable, mettre autant de pression que possible sur lui, sur l’équipe, et finalement sur le Conseil d’administration.

«Nous avons vu au Brésil, les commentaires sur les sanctions étant risibles, ou Lewis étant persécuté. Mercedes possède l’un des bras média les plus intelligents du paddock et utilise tous les outils possibles. »

L’un des principaux sujets de discussion dans la préparation de la finale de la saison de ce week-end est que le titre pourrait être décidé par un crash.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a déjà averti les deux pilotes, ainsi que le reste du peloton, que tout comportement antisportif serait sanctionné par la perte de points ou la disqualification du pilote.

Une grande partie de cette conversation a été dirigée vers le côté de Verstappen étant donné qu’il remportera le titre si aucun des deux pilotes ne marque de point.

Lorsqu’on lui a demandé son avis à ce sujet, Marko concède que Verstappen contre Hamilton dans une bataille roue contre roue a le potentiel de se terminer par un accident comme la F1 l’a déjà vu cette saison.

Il dit cependant que ce ne sera jamais « l’intention » de son conducteur que cela se produise.

« Quand les deux sont ensemble, c’est toujours dangereux », a déclaré Marko. « Mais ce n’est pas notre intention. »

Quant à savoir s’il serrera la main de Toto Wolff si Hamilton gagne, Marko a déclaré : « Nous devons d’abord voir comment se déroule cette finale. »