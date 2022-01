Helmut Marko appelle à des « règles précises » et à une « cohérence » pour la saison 2022 de F1

Helmut Marko de Red Bull veut que la Formule 1 perde le sentiment «aléatoire» de sa prise de décision en piste maintenant qu’un nouveau président de la FIA est en ville.

Alors que la saison 2021 restera à juste titre dans les mémoires comme l’une des plus grandes campagnes que la Formule 1 ait produites, de nombreux doigts ont également été pointés sur Race Control et leur gestion des incidents tout au long de la campagne.

Les limites de la piste étaient la raison d’une grande partie de l’indécision – Max Verstappen est resté impuni au Brésil bien qu’il se soit forcé, ainsi que Lewis Hamilton, à quitter la piste et à garder son avance, mais quelques tours plus tard en Arabie saoudite, on lui a dit de céder sa position à Hamilton plusieurs fois et frappé avec une pénalité de cinq secondes.

C’est ensuite Hamilton qui a déraillé lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, repoussant l’attaque de Verstappen pour la tête en coupant la zone de dégagement, mais aucune mesure n’a été prise.

Le plus grand drame de cette course, et de la saison en général, a été réservé pour la fin sous la forme d’une période tardive de la voiture de sécurité lorsque le directeur de course Michael Masi a autorisé un dernier tour de course, mais seulement après les voitures doublées entre Verstappen en P2 et le leader Hamilton avait dépassé.

Verstappen avait profité d’un arrêt « gratuit » dans des conditions de Safety Car, donc avec des pneus plus frais, il a dépassé Hamilton dans le dernier tour et a remporté la victoire et le titre à la fin d’une course largement dominée par Hamilton.

Depuis cette fin controversée de sa poursuite du titre, Hamilton est resté silencieux, et n’a pas encore répondu aux messages du nouveau président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Marko souhaite ensuite voir une amélioration dans la façon dont les courses sont gérées, avec un ensemble de règles plus coordonnées plutôt que de garder l’impression de la saison dernière qu’une grande partie a été composée au fur et à mesure.

S’adressant à ServusTV, Marko a déclaré : « Nous avons un nouveau président de la FIA, et ce que j’ai entendu de lui jusqu’à présent sonne bien.

« Il veut innover et je pense que nous devrions penser à la devise que Niki Lauda a proposée : ‘laissez-les courir’. Cela doit être le point de départ.

« Il n’y a aucune cohérence dans les décisions et nous avons donc l’impression que tout semble aléatoire.

« Les règles doivent être plus précises, mais les commissaires sportifs doivent également s’exprimer plus clairement et prendre de meilleures décisions.

« Nous devons savoir si nous faisons ceci ou cela, nous obtiendrons telle ou telle pénalité. Pas cette fois et cette fois encore.

Pour la première fois en 2021, des communications entre les murs des stands des équipes et le directeur de course Masi ont été diffusées, une fonctionnalité qui a d’abord été bien accueillie mais a ensuite servi à mettre en évidence un défaut majeur.

En particulier au Grand Prix d’Abou Dhabi, Mercedes et Red Bull aboyaient contre Masi tout au long de son processus d’essai de gérer ce drame tardif.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, estime que les chefs d’équipe devraient être interdits de communiquer avec le directeur de course à l’avenir, une idée soutenue par le directeur général de la série, Ross Brawn.

Et Marko pense aussi que ce serait une sage décision.

« Imagine seulement. Masi n’a parfois que quelques secondes, peut-être une dizaine, pour prendre des décisions », a expliqué Marko.

« Le team manager devrait en fait prendre les messages des chefs d’équipe et les transmettre au directeur de course car il devrait être libre de décider.

« Le directeur de course ne doit avoir personne qui le harcèle et une décision doit être prise sans que personne ne puisse influencer la décision.

« Ensuite, je pense que tous les incidents, qui nous ont principalement touchés chez Red Bull mais aussi d’autres équipes comme Mercedes, peuvent être évités. »