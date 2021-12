Helmut Marko appelle la FIA à réformer la gouvernance de la F1 après la controverse du GP d’Abou Dhabi

Helmut Marko a salué les efforts de la FIA pour améliorer la gouvernance en course suite aux événements controversés d’Abou Dhabi.

L’Autrichien de 78 ans était parmi ceux qui célébraient après que Max Verstappen a remporté le championnat du monde des pilotes à Yas Marina.

Mais ce n’est qu’après une arrivée très controversée du dernier grand prix de la saison de Formule 1 que Red Bull a changé de cap à la suite de certaines décisions douteuses prises par le directeur de course Michael Masi concernant une période de voiture de sécurité en fin de course.

Mercedes, pour qui Lewis Hamilton s’est vu refuser de manière déchirante un huitième titre individuel record, a protesté en vain par la suite et a ensuite choisi de ne pas donner suite avec l’intention de faire appel car ils pensaient que le processus serait contre eux.

Cependant, cette annonce a été précédée quelques heures plus tôt par la FIA publiant une déclaration indiquant qu’elle procéderait à un « exercice d’analyse détaillée et de clarification pour l’avenir » à la suite de « l’argument qui ternit actuellement l’image du championnat ». .

Le consultant Red Bull Marko ne se range pas souvent du côté de Mercedes, mais il le fait en espérant un changement de procédures qui réduise une partie de la pression sur Masi – et en particulier la capacité du personnel de l’équipe à le harceler pendant une course, cherche à influencer ses décisions.

« Oui, le système a juste besoin d’être revu, il y a trop de poids sur les épaules », a déclaré Marko – qui souhaite que les choses soient différentes sous le nouveau président de la FIA, Mohammed bin Sulayem – lors d’un entretien avec la Gazzetta dello Sport.

« De plus, les chefs d’équipe et les chefs d’équipe ne devraient pas être autorisés à parler à Masi pendant la course.

« Ensuite, les règles devraient être simplifiées. Les commissaires sportifs ont pris beaucoup de décisions cette année qui nous ont déplu à nous et à Mercedes tour à tour. Nous devons établir une uniformité de jugement.

En ce qui concerne les appels radio des directeurs d’équipe Mercedes et Red Bull, Toto Wolff et Christian Horner, et de leurs directeurs sportifs respectifs Ron Meadows et Jonathan Wheatley, le directeur général des sports mécaniques de F1, Ross Brawn, a déjà déclaré qu’il prévoyait de les interdire pour 2022.

Wolff, quant à lui, a insisté sur le fait que la décision de Mercedes d’abandonner leur projet de faire appel n’était pas un aveu de défaite, mais simplement une réflexion sur le fait qu’ils n’avaient aucune foi que la structure de la procédure aboutirait à la « justice » qui leur était due.

« Les décisions qui ont été prises dans les quatre dernières minutes de la course (d’Abu Dhabi) ont fait perdre à Lewis un championnat du monde mérité », a déclaré Wolff.