Helmut Marko : « Carlos Sainz et Max Verstappen étaient à égalité »

in

Helmut Marko a déclaré que Carlos Sainz et Max Verstappen étaient « à égalité » lorsqu’ils étaient jumelés à Toro Rosso.

Les deux jeunes ont formé un partenariat fructueux au sein de l’équipe junior Red Bull, marquant des points de manière constante et tandis que Verstappen a battu Sainz en 2015, Marko, conseiller de Red Bull en sport automobile, a estimé qu’il n’y avait pas grand-chose à choisir entre les deux.

Sainz a été négligé pour un siège senior alors que Verstappen a été sélectionné pour franchir le pas lorsque Daniil Kvyat a été retiré de l’équipe en 2016.

Sainz est resté jusqu’en 2017 avant d’être autorisé à quitter l’équipe Red Bull, car une formation stable de Verstappen et Daniel Ricciardo n’a pas permis à l’Espagnol d’être promu.

Mais Marko a déclaré que la sortie de Sainz de Red Bull était à l’amiable, voulant lui permettre de montrer ce qu’il pouvait faire ailleurs, et le conseiller en sport automobile était élogieux à propos de son ancien pilote.

La marchandise Ferrari de Carlos Sainz est disponible via la boutique officielle de Formule 1

“Nous n’avons pas renvoyé Sainz, et pour une bonne raison – nous étions très tôt pour le recruter”, a déclaré Marko à Formel1.de en Allemagne.

“[Max] Verstappen et Sainz étaient à égalité, mais nous n’avons pas eu la possibilité de lui offrir [Sainz] Suite [than a seat at Toro Rosso].

« Il n’était pas convaincu des perspectives d’avenir de Toro Rosso et son sentiment était qu’il ne progressait pas, et il ne voulait plus attendre.

«Nous l’avons d’abord prêté, puis nous avons complètement annulé le contrat.

“Après tout, nous ne voulions pas faire obstacle à son avenir.”

Sainz a ensuite pris place chez Renault et même s’il n’a pas semblé y montrer tout son potentiel, il est maintenant monté sur le podium à quatre reprises entre son passage chez McLaren et Ferrari.

Il s’est de plus en plus épanoui ces dernières saisons, Sainz s’étant jusqu’à présent montré l’égal de Charles Leclerc dans son équipe actuelle – et malgré le fait qu’il s’est associé à d’illustres talents, l’Espagnol a déclaré qu’il ne s’était jamais senti inférieur à quiconque avec qui il partageait une équipe dans le passé.

Quant à opter contre Sainz pour le siège Red Bull à l’époque, Marko a l’impression que sa décision de promouvoir le jeune Néerlandais a été justifiée – pour la première fois lorsque Verstappen a remporté sa première course en tant que pilote Red Bull à Barcelone en 2016.

« À l’époque, nous étions très forts, mais dans Max, nous avons vu le pilote le plus fort », a-t-il déclaré.

« C’est pourquoi nous avons choisi Verstappen à l’époque [in 2016] et je pense que les résultats que Verstappen a montrés depuis lors justifient largement cette décision. »