Helmut Marko choisit les traits clés des compétences de Max Verstappen

Helmut Marko dit que les points forts de Max Verstappen s’étendent à plusieurs domaines, notamment qu’il n’a pas besoin de « s’échauffer » avant de rouler rapidement.

Verstappen a remporté son premier championnat du monde dans des circonstances dramatiques à Abu Dhabi le week-end dernier, avec le conseiller de l’équipe Marko se joignant aux célébrations dans le garage Red Bull après le rejet des protestations de Mercedes.

Marko a supervisé l’ascension rapide de Verstappen en Formule 1, l’ayant signé dans les rangs juniors de Red Bull en 2014 alors qu’il courait en Formule 3 européenne.

Mais tels étaient les signes de son talent que Marko et Red Bull l’ont élevé pour en faire le plus jeune pilote à temps plein de Formule 1 au moment où 2015, le mettant dans leur équipe Toro Rosso.

Il a rapidement été promu chez Red Bull en 2016 après sa première année impressionnante, combinée aux difficultés relatives de Daniil Kvyat dans l’équipe senior.

Verstappen a remporté sa première course pour l’équipe et après avoir remporté le titre cinq ans plus tard, Marko a expliqué à quel point le nouveau champion du monde peut être aussi rapide que lui.

Une semaine après la finale de la saison 🤯 Je ne l’ai toujours pas complètement traité, pas sûr que nous le fassions jamais ! #F1 pic.twitter.com/1tFlUcCYSf – PlanetF1 (@Planet_F1) 19 décembre 2021

« Il a de nombreux atouts, mais en particulier le fait qu’il n’a pas besoin de s’échauffer », a déclaré Marko à la Gazzetta dello Sport.

« Il sort sur la piste et va vite, même sur sol mouillé ou sur un nouveau circuit comme Jeddah.

« Son autre qualité est sa remarquable agressivité. S’il y a la moindre occasion de doubler, il ne la lâche pas.

« Et puis il a une vitesse naturelle qui est tout simplement incroyable. »

En ce qui concerne les grands du sport et les multiples champions du monde, le Néerlandais lui-même a déclaré qu’il se voyait beaucoup dans le style de conduite de Fernando Alonso et que les deux s’entendaient bien dans le paddock.

Mais lorsqu’on a demandé à Marko comment Verstappen se compare aux pilotes à travers l’histoire, le patron du sport automobile de Red Bull a déclaré qu’il n’y avait qu’une seule personne avec qui il pouvait aligner son pilote.

«Sur un tour sec, il me rappelle Senna. Il dépasse les limites de la voiture », a expliqué Marko.

« Il ressemble tellement à Ayrton, le seul des grands auxquels je peux le comparer. »