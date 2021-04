Helmut Marko critique Yuki Tsunoda “ arrogant ” après les erreurs d’Imola

Helmut Marko estime que Yuki Tsunoda était «arrogant» au Grand Prix d’Émilie-Romagne ce week-end, la recrue japonaise n’ayant pas réussi à établir un temps en qualifications et à tourner pendant la course.

Après avoir commencé à l’arrière du peloton, Tsunoda avait pris de nombreuses positions pendant la course, mais a vu ses 10 meilleurs espoirs se perdre après s’être essoufflé alors que les lumières devenaient vertes après le redémarrage de la Safety Car – avec le P8 de 20 ans. à l’époque.

Le conseiller Red Bull, Marko, a déjà fait la une des journaux ce week-end après avoir blâmé son propre pilote, Sergio Perez, pour une collision avec Esteban Ocon lors de la première séance d’essais vendredi – et il a également critiqué le jeune AlphaTauri après la course.

«Yuki avait une voiture rapide. Cela aurait certainement été adapté pour Q3 », a déclaré Marko sur la chaîne autrichienne ServusTV.

«C’était juste une erreur vraiment stupide et vous ne pouvez pas la rendre plus petite qu’elle ne l’est déjà. J’ai parlé à Yuki après la course. Il était totalement contrit.

«Yuki a réalisé de très bons chronos dans le secteur dès le premier tour, mais claquer un bon chrono dans le tout premier tour ne fait rien du tout. Il était juste arrogant.

“Il va bien, mais la voiture ne l’est pas” Yuki Tsunoda aura du terrain à rattraper dimanche alors qu’il part de l’arrière du terrain # ImolaGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/DVYbUMGqgV – Formule 1 (@ F1) 17 avril 2021

Tsunoda lui-même a été dur avec lui-même après la course, qualifiant sa propre performance de «vraiment inacceptable» après ses erreurs de dimanche.

«J’étais trop agressif dans le virage 2», a-t-il déclaré sur le site officiel de la Formule 1.

«Après cela, mon rythme était vraiment bon, donc c’était dommage que je filais dans le premier tour et que je n’ai pas pu obtenir de points.

«Je suis désolé pour l’équipe, dans l’ensemble ce week-end a été vraiment difficile pour moi. Mais j’apprendrai et ferai mieux la prochaine fois.

«C’était possible de marquer des points cette fois-ci, mais comme je l’ai dit, c’est une courbe d’apprentissage, ne recommencez pas la prochaine fois et faites-en une meilleure course.

Tsunoda a été gêné dès le départ dimanche, le jeune pilote japonais affirmant qu’il ne manquera pas d’ajuster son style de conduite en qualifications afin de ne pas pousser sa voiture au-delà de la limite à l’avenir.

«Pour moi, Q1, c’est complètement mon erreur», a-t-il ajouté. «Même en Q1, comme quand je vois les performances globales de la voiture cette semaine, je n’ai pas à pousser autant.

«Je ne sais pas pourquoi, j’ai juste trop poussé même si je n’ai pas à le faire.

