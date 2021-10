Helmut Marko de Red Bull demande l’interdiction de Kelvin van der Linde

Furieux contre Kelvin van der Linde pour avoir ruiné les espoirs de titre en DTM de Liam Lawson, Helmut Marko a demandé que le Sud-Africain soit « banni ».

Lawson était en ligne pour remporter le titre DTM, menant Maximilian Götz de 18 points avant la dernière course de la saison.

Les espoirs du Red Bull junior ont été anéantis dès le premier tour lorsque Van der Linde, pas pour la première fois cette saison, lui a percuté.

Van der Linde a reçu une pénalité de cinq secondes pour ses pitreries, Marko affirmant qu’une interdiction de course aurait été plus juste.

« Si ce n’était pas volontaire, alors la direction de course n’est pas suffisamment qualifiée pour participer à un tel championnat », a déclaré le conseiller de Red Bull Motorsport à Motorsport.com.

« Il ne peut y avoir une telle erreur de jugement.

« C’était une manœuvre complètement insensée de Kelvin van der Linde – et ce n’était pas la première.

« Il a également conduit à l’arrière de Liam à Hockenheim.

« Pour moi, il s’agit d’un comportement extrêmement antisportif, qui, à mon avis, devrait être sanctionné de manière appropriée.

« Un tel homme devrait être banni. En Formule 1, il aurait automatiquement tellement de points grâce à un système de points de pénalité qu’il serait banni. »

Si vous avez raté le #DTM ce week-end, c’était… intéressant. Kelvin Van Der Linde a délibérément éliminé un concurrent au championnat, a écopé d’une pénalité de 5 secondes et a terminé sur le podium. Et les commandes d’équipe de différents fabricants ont décidé du titre. pic.twitter.com/GvCp3vdc3T – PanzerF1 🇨🇦 ‏ (@PanzerTweetss) 11 octobre 2021

Lawson est rentré chez lui en boitant à la 18e place tandis que les ordres de l’équipe de Mercedes ont vu Lucas Auer et Philip Ellis ralentir tous les deux dans les trois derniers tours pour laisser Götz remporter la course et le titre DTM.

Marko n’était pas non plus satisfait de cet appel.

« Ce n’était pas une fin de saison très louable que Mercedes l’ait ensuite joué avec tant d’ostentation », a-t-il déclaré.

S’adressant aux médias après la course, Lawson a qualifié Van der Linde de « le gars le plus sale contre lequel j’ai jamais couru ».

Il a ajouté : « Il semble ne jamais apprendre.

« Ne pas franchir le virage 1 proprement les deux jours, se faire sortir par le même conducteur les deux jours est très très frustrant et j’aurais pensé que le gars apprendrait mais peut-être qu’il n’apprendra jamais. »

Marko est d’accord: « Il a dit ça bien. »