Helmut Marko de Red Bull répond à la menace des vérifications de Toto Wolff

Helmut Marko a déclaré que Red Bull n’était « pas inquiet » de la promesse de Toto Wolff de garder un œil sur la RB16B pour le reste de l’année.

Les deux équipes en lutte pour les championnats du monde des pilotes et des constructeurs sont à nouveau en désaccord sur la légalité de la voiture de l’autre.

La dernière fureur a explosé vendredi à Sao Paulo, où Max Verstappen a été condamné à une amende de 50 000 euros pour avoir manipulé la Mercedes W12 de Lewis Hamilton en parc fermé lors de l’examen de son aileron arrière.

Verstappen a admis plus tard qu’il « regardait simplement à quel point l’aileron arrière fléchissait à ce moment-là », alors qu’il a également été rapporté que le directeur technique de Red Bull Adrian Newey et l’ingénieur en chef Paul Monaghan avaient « pénétré dans le bureau de la FIA avec une montagne de papiers et des vidéos » à Interlagos pour expliquer comment ils pensaient que Mercedes enfreignait les règles.

Le problème est centré sur la vitesse fulgurante de Mercedes en ligne droite et est similaire à ce qu’ils avaient eux-mêmes souligné sur la Red Bull avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan en juin.

Cette vitesse en ligne droite était évidente lors du Grand Prix de Sao Paulo dimanche alors que Hamilton est venu de la 10e place sur la grille pour remporter le Grand Prix avec 10 secondes d’avance sur Verstappen, le Néerlandais incapable de suivre le rythme de la W12.

Les deux équipes semblant maintenant désireuses d’identifier tout ce qui pourrait être fâcheux sur la voiture rivale, Wolff a déclaré au cours du week-end que Mercedes « examinera chaque morceau de bande qui tombe » de la Red Bull et que « nous demanderons beaucoup de questions dans les prochaines courses ».

Comme on pouvait s’y attendre, son compatriote autrichien, le patron du programme de pilotes Red Bull, Marko, a eu son mot à dire en réponse.

« M. Wolff parle beaucoup quand la journée est longue », a déclaré Marko à F1 Insider.

« Nos voitures ont toujours été légales lors des vérifications techniques. En tout cas, nous ne sommes pas inquiets. Et il a surveillé de près toute l’année de toute façon.

Marko a également fait référence au problème de l’aileron arrière que Red Bull avait soulevé vendredi, qui a précédé une question distincte concernant la même partie de la W12 qui a entraîné l’exclusion de Hamilton des qualifications du Grand Prix de Sao Paulo.

Le deuxième incident concernait le volet du DRS, dont la FIA a constaté qu’il ouvrait un écart trop important sur le côté droit lors des essais. Hamilton a donc été envoyé en fond de grille pour le sprint alors qu’il s’était qualifié en P1.

« Notre enquête de vendredi ne portait pas sur le mécanisme DRS mais sur une autre zone de l’aileron arrière de Mercedes », a confirmé Marko. « Le fait que l’un suive l’autre était une pure coïncidence. »

Sky Germany, quant à lui, a rapporté que Marko avait déclaré qu’il n’y aurait pas de protestation Red Bull contre une aile flexible Mercedes ce week-end, mais cela changerait si des preuves solides étaient obtenues.

« Nous sommes sur l’affaire », a déclaré le joueur de 78 ans.