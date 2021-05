Helmut Marko demande des changements aux limites de piste “ ennuyeuses ”

Helmut Marko, responsable du programme des pilotes Red Bull, souhaite que les limites de la piste soient corrigées après l’impact de ses deux pilotes à Portimao.

Max Verstappen a signé le meilleur temps lors de la fusillade pour la pole au Grand Prix du Portugal, mais en raison du dépassement des limites de la piste, ce temps a été effacé, ce qui signifie qu’il a plutôt aligné P3 derrière les deux Mercedes.

Puis vient le jour de la course, Verstappen a réalisé le tour le plus rapide lors de son dernier tour du circuit, pour perdre cela et le point bonus qui l’accompagne pour avoir à nouveau dépassé les limites de la piste, cette fois au virage 14.

Sergio Perez a également été affecté dans l’autre Red Bull alors que Lando Norris de McLaren semblait quitter la piste pour dépasser le Mexicain pendant la course, mais il n’y a eu aucune action des commissaires.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a qualifié la situation à Portimao de «frustrante» en raison de l’incohérence dans la façon dont les limites de la piste étaient contrôlées, et Marko a maintenant rejoint l’argument en voulant voir les changements apportés, qualifiant la décision de refuser à Verstappen le tour le plus rapide comme énervant”.

Marko a également souligné qu’en plus de l’appel des stewards à Bahreïn, qui était l’ordre à Verstappen de céder la tête à Lewis Hamilton, alors qu’il quittait la piste pour faire la passe au virage 4, Red Bull s’est maintenant vu refuser tous les honneurs majeurs. en 2021 en raison des limites de piste.

“Maintenant, nous avons perdu la victoire, le tour le plus rapide et la pole position”, a déclaré Marko lors d’une conversation avec Sky Germany.

«Toutes les bonnes choses viennent par trois. J’espère que c’est fini. Quelque chose doit changer. Soit vous faites une limite avec des bordures, soit vous faites du gravier ou quelque chose comme ça. Si vous sortez, il y a une pénalité automatique.

“[Lando] Norris a dépassé [Sergio] Perez, est passé avec les quatre roues et il n’y a eu aucune conséquence. Donc ce n’est pas cohérent, et ce n’est pas de la course quand on jongle avec les règles comme ça.

Bien joué, @SChecoPerez 🇲🇽 #PortugueseGP 🇵🇹

Perez a expliqué qu’il n’avait pas défendu sa position avec beaucoup de force contre Norris à Portimao parce que le pilote McLaren était clairement sorti de la piste, et il a donc pensé que l’appel viendrait pour que le poste soit rendu.

«J’ai regardé mes rétroviseurs et je pensais que Lando était totalement hors des limites de la piste», a-t-il déclaré.

«Par conséquent, je ne me suis pas battu assez fort pour le poste, pensant qu’il me rendrait la place, mais j’ai probablement mal jugé celui-là.

«Il m’a fallu quelques tours pour dépasser Lando et cela a créé un écart avec les leaders. J’étais pratiquement hors course à ce moment-là.

