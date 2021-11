Helmut Marko dit que jouer des pourcentages dans la course au titre « n’est pas dans le sang de Max Verstappen »

Helmut Marko de Red Bull pense que jouer le jeu des pourcentages pour maintenir la tête du championnat du monde n’est pas dans la nature de Max Verstappen.

Après une victoire dominante au Grand Prix du Mexique, Verstappen détient désormais 19 points d’avance sur son rival pour le titre Lewis Hamilton en tête du championnat des pilotes.

À ce stade, on pourrait pardonner à Verstappen de penser qu’il s’agit d’un cas d’auto-préservation plutôt que d’attaquer à fond pour la récompense ultime.

Mais Marko, responsable du programme des pilotes de Red Bull, sait que c’est un état d’esprit qui n’existe pas pour Verstappen, même s’il n’est pas sûr non plus qu’il soit efficace.

Se référant à la façon dont Ayrton Senna a perdu la tête lors du Grand Prix de Monaco 1988, qu’il menait de près d’une minute et a perdu sa concentration en se calmant, Marko craint qu’un tel état d’esprit ne soit préjudiciable à Verstappen.

« Il visera la victoire à chaque course », a déclaré Marko à F1-Insider.com.

« Faire attention aux classements et aux points pour remporter le titre à la fin ne sert à rien. Ce n’est pas dans son sang.

« De plus, l’expérience montre que si vous y allez plus lentement que d’habitude, la marge d’erreur peut augmenter. »

Faciliter tactiquement le jeu des chiffres est également plus facile à dire qu’à faire pour Verstappen et Red Bull compte tenu de leurs challengers, Mercedes et Lewis Hamilton qui ont chacun atteint le sommet de la Formule 1 sept fois respectivement.

Et donc, reconnaissant la menace que Mercedes continue de représenter, Marko veut une « double victoire » lors du prochain Grand Prix du Brésil, à savoir P1 en qualifications de sprint puis en course.

« Mercedes est un adversaire extrêmement fort », a déclaré Marko.

« Nous devons maintenir la pression et nous fixer des objectifs élevés. C’est pourquoi nous voulons une double victoire à Sao Paulo.

Verstappen a toujours été considéré comme une future star de la Formule 1, mais tout au long de la campagne 2021, son premier défi pour le titre, le Néerlandais a continué à montrer des nerfs d’acier contre le pilote le plus victorieux du sport, Hamilton, 100 fois vainqueur de la course.

Et bien qu’il ait travaillé avec Verstappen dans l’équipe Red Bull depuis 2016, Marko admet que le joueur de 24 ans « nous surprend toujours ».

« Max nous surprend toujours. Vous pensez qu’il est déjà à son apogée et qu’il fait mieux. C’est incroyable quelle capacité il a à un si jeune âge », a déclaré Marko.

Alors que les célébrations de Red Bull étaient folles au Mexique, Marko s’est malheureusement senti un peu mal à cause d’un problème d’estomac connu sous le nom de « vengeance de Montezuma ».

Heureusement cependant, l’Autrichien a confirmé qu’il sera « à nouveau en forme à Sao Paulo ».