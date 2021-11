Helmut Marko donne son feu vert sur Max Verstappen après un « virus froid »

Helmut Marko dit que Max Verstappen souffrait d’un «virus du rhume normal» à Austin et n’a jamais été en danger.

Le Néerlandais était à son meilleur au Grand Prix des États-Unis, réalisant une performance époustouflante pour repousser son rival du titre. Lewis Hamilton et revendiquer une victoire extrêmement importante.

Alors qu’il conduisait comme un homme en excellente condition, Marko a révélé par la suite qu’il était en « mauvaise santé » et « est devenu complètement noir dans les yeux » à un moment donné le jour de la course.

Selon l’Autrichien, il ne s’agissait que d’une brève maladie et de ne pas s’inquiéter massivement.

« Il avait un virus du rhume normal, qui est toujours présent même à l’époque de Corona, ce qui l’a rendu un peu faible », a déclaré Marko. Sport1.

« Seulement au début de la course [in Austin] il ne se sentait pas vraiment en forme. Mais il buvait beaucoup dans le cockpit, ce qui l’améliorait ensuite.

« Il n’y a jamais eu de danger pour lui. Au contraire : la vitesse qu’il a montrée en course était unique.

« Mais pas seulement : la vue d’ensemble qu’il avait à chaque étape du Grand Prix était également incroyable.

« Par exemple, il avait toujours la capacité de souligner pendant la course que ce serait maintenant le bon moment pour engager tactiquement son coéquipier Sergio Perez. C’est généralement le travail des ingénieurs dans les stands.

P1 🔥 Nous l’avons fait 🤘 Excellent travail les gars, @redbullracing et @HondaRacingF1, vraiment très bien 💪 Et vous les fans, merci pour tout le soutien, tout simplement incroyable 🙌 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/B6lBH2fG4y – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 24 octobre 2021

Sa victoire à Austin a donné à Verstappen une avance de 12 points sur Hamilton au classement avec seulement cinq manches à jouer.

On s’attend généralement à ce qu’il ait la voiture la plus puissante lors des deux prochaines manches au Mexique et au Brésil, étant donné que les altitudes plus élevées ont favorisé le moteur Honda ces dernières années.

Marko s’attend à ce que ce soit le cas mais dit Taureau rouge ne tiendra rien pour acquis et prédit que Mercedes trouvera la bonne configuration plus rapidement.

« En fait, les deux prochaines courses à Mexico et à Sao Paulo devraient traditionnellement nous convenir davantage qu’à Mercedes en raison de l’altitude », a-t-il expliqué.

«Mais nous ne voulons pas compter là-dessus. Nous essaierons de tirer le meilleur parti de notre forfait, comme à Austin.

« Si nous réussissons à le faire, je suis de bonne humeur. Mercedes peut amener la voiture au point plus rapidement dans la configuration. Notre voiture est plus compliquée, donc cela nous prend souvent plus de temps.

« Mais si Max gagne les deux prochaines courses, nous aurons fait un grand pas vers le titre. »

