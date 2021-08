Helmut Marko explique ce qui l’a convaincu de signer Max Verstappen

Le patron du programme de pilotes de Red Bull, Helmut Marko, a discuté des courses qui l’ont poussé à inscrire Max Verstappen.

Le Néerlandais a battu le record de Formule 1 de son plus jeune pilote de tous les temps lorsqu’il a rejoint la grille en 2015, en participant au Grand Prix d’Australie pour Toro Rosso, âgé de seulement 17 ans et 166 jours.

Avant son implication dans la configuration de Red Bull, Verstappen avait attiré l’attention de Mercedes, bien qu’il suivrait finalement la voie Red Bull dans sa carrière.

Au sommet de l’équipe junior à succès de Red Bull se trouve Marko, connu pour ses normes élevées et ses paroles et ses actions pertinentes.

Mais ce qui est également clair, c’est qu’il a l’œil pour le talent, et c’est en 2014 lors d’une manche de Formule 3 que Marko a décidé que Verstappen valait la peine d’être intégré au giron de Red Bull.

Courant pour Van Amersfoort, Verstappen a complété le triplé en remportant les trois courses au Norisring lors de la sixième manche du Championnat d’Europe de Formule 3.

Cela faisait suite au même exploit lors de la manche précédente à Spa-Francorchamps, ce qui signifie que Verstappen avait remporté six courses d’affilée.

« Les conditions changeaient constamment. Il a plu, s’est asséché – et il était, je pense, en moyenne deux secondes plus rapide que tout le monde », se souvient Marko lors d’une conversation avec ServusTV.

“Et puis il était clair que c’était un talent extraordinaire.”

3 OCTOBRE 2014 🗓 A Suzuka, @Max33Verstappen devient le plus jeune pilote de l’histoire à participer à un week-end de course de F1 🇯🇵 Il a terminé un impressionnant P12 en FP1 pour Toro Rosso – trois jours seulement après son 17e anniversaire 😮#F1 #OnThisDay pic.twitter.com/Pbxgj9U7eg – Formule 1 (@F1) 3 octobre 2020

De là, Verstappen s’est rendu à Graz pour une longue conversation avec Marko, en fait, une qui, selon Marko, est la plus longue qu’il ait jamais eue avec un chauffeur.

Le père de Max est l’ancien pilote de F1 Jos Verstappen, et il est donc bien connu ces jours-ci qu’il a travaillé sans relâche avec son fils pour le préparer à sa carrière de pilote.

Et cela montrait à quel point le jeune était déjà préparé lorsque Marko lui a parlé.

« Il s’est bien préparé et ce fut l’une des conversations les plus longues que j’ai eues avec un pilote », a déclaré Marko.

“C’est juste devenu profond et j’ai remarqué quelle volonté et quelle ambition [there is].

« Mais aussi quelle préparation dans le passé qu’il [made] avec son père dans des conditions très dures.

Avancez jusqu’en 2021 et Verstappen est désormais un défi pour le championnat des pilotes 2021.

Il se dirige vers le leader du Grand Prix de Belgique, Lewis Hamilton, avec huit points de retard.