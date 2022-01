Helmut Marko explique pourquoi Max Verstappen est le « meilleur pilote de tous les temps » de Red Bull

Helmut Marko a expliqué pourquoi il considère Max Verstappen comme le meilleur pilote de Red Bull à ce jour, malgré un titre mondial contre les quatre de Sebastian Vettel.

Verstappen a affronté et battu un septuple champion des pilotes de F1 au sommet de ses capacités à Lewis Hamilton tout au long de la saison 2021, tout en soulevant le trophée après un point culminant controversé à Abu Dhabi où la gouvernance de la course a été examinée au microscope.

Le Néerlandais est devenu le premier champion du monde de Red Bull depuis 2013, lorsque Vettel a terminé un quad avant de passer à Ferrari en 2015, incapable d’ajouter d’autres titres à sa collection depuis lors.

Mais bien que l’Allemand puisse se vanter d’un impressionnant palmarès au cours de ses années avec le géant autrichien des boissons énergisantes, Marko pense que les capacités de Verstappen le placent déjà au premier rang de leur liste de pilotes talentueux depuis leur entrée dans le sport en 2005.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était le meilleur pilote avec lequel il a travaillé, le responsable du programme de développement des pilotes de Red Bull a déclaré à Servus TV, cité par Motorsport-total.com : « Oui, sans aucun doute il l’est. »

Ajoutant que le joueur de 24 ans a, entre autres, une « volonté incroyable » qui le rend unique, Marko a poursuivi : « Qu’est-ce qui le distingue le plus ? Il n’a pas besoin d’échauffement [lap].

« S’il pleut quelque part, les autres font cinq ou huit tours. Puis Max sort et signe le meilleur temps au premier tour.

« Ou Jeddah – personne ne connaissait la piste. Les autres roulaient encore, Max sort… boum ! Trois fois [fastest sector]. C’est l’une de ses qualités fascinantes.

Auparavant, Marko avait décrit comment Verstappen avait mûri, ayant remporté la couronne des pilotes lors de sa septième saison de Formule 1 après avoir fait ses débuts pour l’équipe Toro Rosso appartenant à Red Bull en 2015.

« Il est un peu moins agressif, oui, mais il peut mieux voir la situation dans son ensemble maintenant. C’est une différence importante », a déclaré l’Autrichien de 78 ans.

« Dans les premières années, Max voulait être le plus rapide à tout moment et en toutes circonstances. Il a maintenant appris à le doser et à le délivrer si c’est vraiment nécessaire. La différence est qu’il a déjà montré cette maturité lors de sa toute première course pour Red Bull.

« Une autre différence importante est que si nous avions un problème lors des essais libres il y a quelques années, Max exploserait et crierait à travers le stand. Il emportait parfois cette impatience avec lui sur la piste, par exemple, si un retardataire ne se déplaçait pas assez rapidement.

« Maintenant, Max est beaucoup plus calme. Il performe régulièrement et à un niveau exceptionnellement élevé. C’est vraiment un pilote extraordinaire.