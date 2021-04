Helmut Marko: Les règles ont été modifiées pour nous ralentir d’innombrables fois

Helmut Marko n’a aucune sympathie pour les cris de Mercedes selon lesquels les règles ont été modifiées pour les ralentir, affirmant que Red Bull a subi le même sort pendant son règne.

Red Bull a dominé la Formule 1 de 2010 à 2013, l’équipe remportant le championnat des constructeurs quatre années de suite tandis que Sebastian Vettel a remporté les titres des pilotes.

Une partie du succès de Red Bull, au moins en 2010 et 2011, a été le diffuseur soufflé d’échappement, ce qui a incité la FIA à modifier les règles concernant l’emplacement de l’échappement.

Les équipes, y compris Red Bull, ont trouvé un moyen de contourner ce problème, ce qui a conduit à une interdiction en cours de saison pour non seulement empêcher le déclenchement des gaz, mais également exclure les solutions de diffuseurs soufflés montés au sol.

Marko a déclaré à l’époque: «Cette fois, il [the ban] semble avoir été [introduced] pressé. Je dirais qu’il s’agit de [the dominance of] Red Bull. »

C’est maintenant au tour de Mercedes de crier au scandale.

Ces dernières années, l’équipe a vu son moteur « mode fête » interdit, avec peu d’impact sur les résultats de Mercedes, ainsi que sur le DAS de l’année dernière.

Mais, à la suite du septième doublé consécutif de l’équipe, il semble qu’une nouvelle règle ait finalement rattrapé l’équipe de Brackley – le changement de sol.

Cette année, la Formule 1 a introduit de nouvelles règles régissant le plancher des voitures, les équipes devant couper un petit morceau juste devant les pneus arrière afin de réduire les appuis.

Ce changement, aussi petit soit-il, a eu un impact plus important sur les voitures à bas râteau du sport que sur leurs rivales à haut râteau, Mercedes et Aston Martin étant les deux plus gros perdants en termes de rythme.

Le champion du monde en titre Lewis Hamilton dit que ce n’est «un secret pour personne que les changements ont été apportés pour nous rattraper» tandis que Toto Wolff estime «qu’il y a des domaines dans lesquels je vois des préjugés contre Mercedes.»

Marko n’a absolument aucune sympathie.

«À notre époque où nous avons remporté quatre titres mondiaux, les règles ont été changées d’innombrables fois», a-t-il déclaré à Motorsport-total.com. «Nous les avons toujours interprétés de telle manière qu’ils étaient contre nous.»

Marko a ajouté que la nouvelle règle de plancher a été réclamée par Pirelli qui a estimé que leurs pneus, dans leur troisième année, ne pourraient pas faire face si les équipes trouvaient à nouveau plus d’appui et plus de rythme.

«La raison était qu’ils voulaient réduire la vitesse», a-t-il expliqué.

«Le plus gros argument est venu de Pirelli, où la pression des pneus n’était pas autorisée à être trop élevée. Qu’il ait moins d’effet sur nous est un préjugé et ne peut être prouvé.

«Avant que Mercedes ne perde cette avance, leur concept était le meilleur, mais tout à coup le nôtre l’est.

«C’est comme ça que ça se passe. Si la réglementation change, vous devez vous y adapter. »

