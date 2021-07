Helmut Marko : Lewis Hamilton “a détruit la carrière d’Alex Albon”

in

Helmut Marko a affirmé que Lewis Hamilton “a détruit la carrière d’Alex Albon” chez Red Bull après la collision du couple en Autriche l’année dernière.

Albon était en charge à ce moment-là après une voiture de sécurité tardive, menant les efforts de Red Bull après que Max Verstappen se soit retiré de la course – et il était à une distance de frappe des deux voitures Mercedes dans les dernières étapes de la course.

Il a ensuite tenté un mouvement courageux autour du septuple champion du monde au virage 4 du Red Bull Ring, mais Hamilton l’a dépassé et la paire a fini par entrer en contact – laissant Albon filer dans le gravier autrichien.

Le patron de Red Bull, le Dr Marko, a souligné qu’il s’agissait d’un moment particulier où le déclin d’Albon au sein de l’équipe a commencé, ébranlant sa confiance et apparemment incapable de récupérer après cet incident.

« Le virage 4 est célèbre. C’est là que je pense que Hamilton a détruit la carrière d’Albon », a déclaré Marko dans une interview avec Motorsport-Total.com.

« Si Hamilton ne l’avait pas envoyé là-bas en 2020, Albon aurait gagné la course. Alors peut-être que tout aurait été complètement différent, car la psyché et la confiance en soi se développent alors naturellement de manière complètement différente.

L’accident autrichien n’était pas non plus la seule fois où le couple s’était rencontré.

Albon cherchait à obtenir un 1-2 pour Red Bull au Grand Prix du Brésil 2019, mais Hamilton s’est précipité à l’intérieur du Red Bull et l’a fait tourner dans l’avant-dernier tour, ruinant les espoirs d’Albon de ce qui aurait été sa première Formule 1 podium à l’époque.

En fin de compte, Red Bull a opté pour Sergio Perez après une saison difficile et incohérente pour Albon, où il n’a pas pu se rapprocher ou égaler Verstappen régulièrement.

Albon a admis lui-même qu’il a du mal à regarder les courses de F1 maintenant qu’il est sur la touche et, alors qu’il a continué avec l’équipe en tant que pilote de réserve, Marko a expliqué comment Perez a gagné ce siège sur le pilote junior Red Bull à la fin de la saison dernière.

“La différence est que Perez a plus de cohérence”, a-t-il déclaré. « Quand il réussit ses séances de qualification, comme deuxième à Imola ou troisième au Red Bull Ring, ce sont des résultats qu’Albon n’a pas eus. Et en course, il est presque au niveau de Verstappen quand il a un parcours sans faute.

