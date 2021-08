Helmut Marko : Liam Lawson, junior de Red Bull, a de la “capacité” pour la Formule 1

in

Le patron du programme de pilotes de Red Bull, Helmut Marko, accorde une grande importance à son protégé Liam Lawson, mais ne fixe pas de calendrier pour sa percée en F1.

Lawson, un Néo-Zélandais de 19 ans, a rejoint le Red Bull Junior Team pour la première fois en 2019 et depuis lors, sa carrière est en plein essor.

Après avoir terminé P5 du championnat F3 2020, Lawson a obtenu une promotion en Formule 2 pour 2021 et a déjà une victoire et une pole position à son actif, ainsi qu’un nouveau podium.

En plus de ses efforts en F2, Lawson a également participé au DTM où il occupe actuellement la deuxième place du championnat des pilotes, remportant une victoire et deux P2 en quatre courses.

Marko a été particulièrement impressionné par la polyvalence dont le jeune a fait preuve, passant d’une série à l’autre de manière si fluide.

« Un gars très terre-à-terre, qui travaille dur, quand il fait une erreur, il l’admet et il a eu de la malchance comme la disqualification de Monte-Carlo. [in F2] cette année », a déclaré Marko de Lawson en parlant avec NewstalkZB.

« Il a fait une erreur, ou une équipe a fait une erreur, je ne suis pas sûr de ce qui s’est passé. Mais cela n’avait rien à voir avec sa performance. Il a fait une superbe course, c’était dur.

« Il est aussi très, très ambitieux et travaille avec les ingénieurs. S’il voit une faiblesse, il y travaille et elle s’en va. Mais ce qui est le plus étonnant, c’est la rapidité avec laquelle il peut passer de la Formule 2 au DTM.

« Dieu lui donne une vitesse et un contrôle de la voiture incroyables. Ce que nous faisons à travers notre système, c’est le façonner et le préparer au côté technique – il fait des trucs de simulateur à Milton Keynes.

“Cela nous donne la possibilité de voir comment il se comporterait dans une voiture de Formule 1.”

C’est reparti pour la 3ème manche du championnat DTM en Belgique 💪 Connectez-vous pour regarder tous les DTM en direct et gratuitement – ​​https://t.co/8H0gco2gjA SAMEDI

• T1 – 19h55 NZT

• Course 1 – 23h15 NZT DIMANCHE

• Q2 – 20h05 NZT

• Course 2 – 23h15 NZT#redbullracing #redbulljuniorteam pic.twitter.com/8r8HuYS1zM – Liam Lawson (@LiamLawson30) 6 août 2021

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de la Formule 1

L’heure de la décision se profile pour Red Bull sur ses choix de pilotes pour 2022 et Marko s’attend à ce que ces derniers appels arrivent “après la fin septembre”.

Il voit certainement la “capacité” d’être un pilote de Formule 1 à Lawson, mais quand cela se produira est “une autre question”.

« Nous ferons une évaluation après la fin septembre », a confirmé Marko.

“Mais être toujours un leader en F2, et aussi en F3, et montrer maintenant aussi dans une Ferrari GT qu’il est compétitif contre des gens beaucoup plus expérimentés, cela montre qu’il a la capacité d’être en Formule 1. Quand est une autre question . “