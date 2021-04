Si Max Verstappen était un pilote AlphaTauri, alors Helmut Marko pense que le Néerlandais aurait surqualifié Pierre Gasly à Bahreïn.

Le Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison 2021 a donné aux équipes Red Bull et AlphaTauri à moteur Honda beaucoup d’optimisme pour la saison à venir.

Verstappen a remporté la pole pour la course, quatre dixièmes d’avance sur Sir Lewis Hamilton de Mercedes à la fin de Q3, et bien que le Britannique soit sorti vainqueur d’une bataille passionnante avec Verstappen pour remporter la victoire, Red Bull et Verstappen ont néanmoins prouvé qu’ils étaient vraiment sur leurs queues

Pendant ce temps, chez AlphaTauri, Gasly a réussi à prendre P5 sur la grille de Bahreïn.

Le Français a eu un passé trouble avec Red Bull. Il a été promu au deuxième siège aux côtés de Verstappen pour le début de la saison 2019, bien que pendant la pause estivale, il ait été renvoyé à Toro Rosso après une série de performances décevantes.

Et bien qu’il ait remporté une première course au Grand Prix d’Italie 2020 et prouvé l’un des pilotes les plus remarquables de cette saison, il n’a pas été pris en compte pour un rappel lorsqu’un siège 2021 est devenu disponible. Au lieu de cela, Red Bull a regardé en dehors de son système pour faire venir Sergio Perez.

Des rumeurs persistent selon lesquelles Gasly pourrait bien quitter le giron de Red Bull à la fin de la saison en cours, sa récente critique de Red Bull et la façon dont il a été traité ne font que tendre davantage cette relation.

Et maintenant, Marko, patron du programme des pilotes Red Bull, est allé dans une certaine mesure pour dévaloriser la performance de Gasly aux qualifications à Bahreïn en disant que Verstappen l’aurait amélioré d’au moins «deux dixièmes et demi» dans le même AlphaTauri AT02.

«Je dirais que Max aurait définitivement gagné deux ou trois dixièmes en qualifications. Il aurait fait]le temps de Gasly moins deux dixièmes et demi », a déclaré Marko dans une interview vidéo avec Formel1.de et Motorsport.com.

« Mais il n’aurait certainement pas été en pole. »

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

Malheureusement, une collision avec Daniel Ricciardo au début du GP de Bahreïn a laissé Gasly avec une aile avant cassée et des dommages au sol, anéantissant ses chances de points.

Mais de l’autre côté du garage, Yuki Tsunoda a couronné son impressionnant premier week-end de course à AlphaTauri avec P9, réalisant des dépassements impressionnants comme Fernando Alonso et Lance Stroll pour y arriver.

Marko n’a jamais hésité à faire comprendre à quel point il attribue à Tsunoda, mais ne veut pas précipiter le coureur japonais et «brûler ses ailes».

«Avec Yuki, nous avons un diamant incroyable à l’état brut. Nous ne voulons pas brûler ses ailes. Nous étudierons ses progrès et prendrons ensuite des décisions en temps voulu », a-t-il déclaré.

«La façon dont il le fait, la façon dont il fait avancer la voiture, [is fantastic]. C’est aussi une personne charismatique. Nous sommes heureux de l’avoir.

Sergio Perez n’est sous contrat avec Red Bull que pour 2021, alors Tsunoda pourrait-il déjà être en ligne pour une promotion 2022?

«Nous verrons», a répondu Marko.

«Il y a d’abord 23 Grands Prix à disputer. Nous verrons comment cela évolue.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!