Helmut Marko : “Mercedes a coûté à Red Bull 3 millions d’euros de dégâts”

Le patron du programme de pilotes Red Bull, Helmut Marko, a déclaré que leur facture de réparation infligée par Mercedes à elle seule s’élève à trois millions d’euros.

Moins les coups habituels entre les équipes typiques d’une bataille pour le titre, cette saison avait toutes été disputées avec un niveau de respect relativement sain – jusqu’à Silverstone, c’était.

Dans le Northamptonshire, ce premier point d’éclair majeur inévitable est arrivé lorsque les prétendants au titre Lewis Hamilton et Max Verstappen sont entrés en collision dans le premier tour, envoyant Verstappen hors de la course.

Red Bull s’est vu imposer une lourde facture de réparation pour remettre la RB16B en état de marche, et une autre a suivi au tour suivant en Hongrie, cette fois déclenchée par l’autre Mercedes de Valtteri Bottas.

Le Finlandais a percuté l’arrière de Lando Norris au virage 1, un accident qui a fini par retirer Sergio Perez de Red Bull de la course, tandis que la voiture de Verstappen a également subi de lourds dommages dans le shunt.

Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour les épreuves de Silverstone, tandis que Bottas a perdu cinq places sur la grille du Grand Prix de Belgique.

Mais Marko pense que ces sanctions, comparées à certaines des autres qui ont été infligées, montrent qu’une révision du système est nécessaire.

“Jusqu’aux deux dernières courses, la première moitié de la saison était positive, puis tout s’est déroulé de manière négative”, a déclaré Marko à Motorsport-Magazin.

“En conséquence, nous devons nous demander si le système de pénalité est justifié après deux erreurs de Mercedes. Peut-être qu’il devrait y avoir des normes différentes [levels of penalties].

“Antonio Giovinazzi écope d’une pénalité stop-go après avoir accéléré dans la voie des stands et Sebastian Vettel est disqualifié pour ne pas avoir assez de carburant dans son réservoir, alors que les 0,3 litre qu’il y avait dans son réservoir auraient été suffisants pour le contrôle. [a fuel sample].

« D’un autre côté, nous avons deux moteurs cassés à cause de [the actions of] Les pilotes Mercedes et cela signifie que nous devons prendre un coup dur financièrement. Nous avons trois millions de dommages et c’est un montant que nous ne pouvons plus trouver facilement.

« De telles choses peuvent être le facteur décisif dans la lutte pour le titre.

“C’est pourquoi nous devons voir les choses différemment et si les pilotes qui l’ont causé ont été négligents et si quelque chose peut être arrangé.

“Par exemple, que ces dommages ne comptent pas dans le plafond budgétaire ou que nous pouvons utiliser une sorte de joker.”